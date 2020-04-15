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Поддержка. В магазине «Стройинструмент» с 13 апреля действует акция на продукцию торговой марки Stihl
15.04.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Магазин «Стройинструмент» предлагает:
Адрес: г. Слуцк, ул. 14 партизан, 128 (напротив завода «Калибр»)
Данная новость опубликована в рамках акции SlutskGorod по поддержке малого бизнеса. Подробности и условия можно узнать
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Поддержка. В магазине «Стройинструмент» с 13 апреля действует акция на продукцию торговой марки Stihl
Магазин «Стройинструмент» предлагает широкий ассортимент ручного, электро и бензоинструмента, электротехническую продукцию, большой выбор вентиляционных...
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