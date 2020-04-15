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Поддержка. В магазине «Стройинструмент» с 13 апреля действует акция на продукцию торговой марки Stihl

15.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Поддержка. В магазине «Стройинструмент» с 13 апреля действует акция на продукцию торговой марки Stihl

Магазин «Стройинструмент» предлагает: 

  • широкий ассортимент ручного, электро и бензоинструмента;
  • электротехническую продукцию;
  • большой выбор вентиляционных принадлежностей, водопроводных и сантехнических изделий;
  • широкий выбор крепежа (саморезы, дюбеля, анкеры и многое другое);
  • строительные смеси (штукатурка, цемент, шпатлёвка, клей и многое другое);
  • строительный инструмент и оснастка;
  • лакокрасочную продукцию, клей, герметики, пену монтажную;
  • утеплители, гипсокартон, пенополистирол, паро- и гидроизоляционные пленки, сетки.

Адрес: г. Слуцк, ул. 14 партизан, 128 (напротив завода «Калибр»)
Режим работы: понедельник-пятница 09.00-19.00; суббота 09.00-16.00; воскресенье 09.00-15.00
Телефоны: город (01795) 5 79 62; 3 45 41; velc (029)377 22 55; (029) 686 56 06


Поддержка. В магазине «Стройинструмент» с 13 апреля действует акция на продукцию торговой марки Stihl

Данная новость опубликована в рамках акции SlutskGorod по поддержке малого бизнеса. Подробности и условия можно узнать здесь.

 
Теги: Новости
 
 
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Магазин «Стройинструмент» предлагает широкий ассортимент ручного, электро и бензоинструмента, электротехническую продукцию, большой выбор вентиляционных...
 
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