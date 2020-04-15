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Опубликовано видео ДТП с участием автомобиля такси на Мицкевича - Ленина
15.04.2020 18:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В ДТП пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения.
Госавтоинспекция напоминает о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения, водители при проезде перекрёстков должны строго руководствоваться требованиями дорожных знаков и сигналов светофора, участие в дорожном движении должно быть внимательным и острожным!
Помните, что вы управляете источником повышенной опасности и от ваших правильных действий зависит ваша жизнь, а так же жизнь и здоровье других участников дорожного движения! Заранее прогнозируйте дорожную обстановку, соблюдайте
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В ДТП пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения. Госавтоинспекция напоминает о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения,...
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