Опубликовано видео ДТП с участием автомобиля такси на Мицкевича - Ленина

Источник материала: Виртуальный Брест

В ДТП пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения.





Госавтоинспекция напоминает о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения, водители при проезде перекрёстков должны строго руководствоваться требованиями дорожных знаков и сигналов светофора, участие в дорожном движении должно быть внимательным и острожным!

Помните, что вы управляете источником повышенной опасности и от ваших правильных действий зависит ваша жизнь, а так же жизнь и здоровье других участников дорожного движения! Заранее прогнозируйте дорожную обстановку, соблюдайте ПДД .