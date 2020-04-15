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Болид немецкого гонщика Михаэля Шумахера продают

15.04.2020 19:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Чемпионский болид немецкого гонщика Михаэля Шумахера Reynard 903 выставлен на продажу. Об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой на Motorsport-Total.



Уточняется, что именно на нем в 1990 году спортсмен стал победителем немецкой "Формулы-3" в составе команды WTS. Гоночный автомобиль с двигателем Opel мощностью 185 лошадиных сил полностью готов к работе.

Стоимость болида при этом не называется, но ее можно узнать по запросу, пишет ru.oxu.az

Шумахер - семикратный чемпион "Формулы-1". Он восстанавливается после черепно-мозговой травмы, которую получил в 2013 году, катаясь на лыжах в Альпах.
 
 
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Чемпионский болид немецкого гонщика Михаэля Шумахера Reynard 903 выставлен на продажу. Об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой на Motorsport-Total.
 
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