Болид немецкого гонщика Михаэля Шумахера продают









Уточняется, что именно на нем в 1990 году спортсмен стал победителем немецкой "Формулы-3" в составе команды WTS. Гоночный автомобиль с двигателем Opel мощностью 185 лошадиных сил полностью готов к работе.





ru.oxu.az Стоимость болида при этом не называется, но ее можно узнать по запросу, пишет





Шумахер - семикратный чемпион "Формулы-1". Он восстанавливается после черепно-мозговой травмы, которую получил в 2013 году, катаясь на лыжах в Альпах.



