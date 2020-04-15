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Спектакли Купаловского театра посмотрели онлайн около 65 тыс. зрителей

15.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Спектакли Купаловского театра посмотрели онлайн около 65 тыс. зрителей

Спектакли Национального академического театра имени Янки Купалы в марте и апреле посмотрели онлайн около 65 тыс. зрителей, сообщили БЕЛТА в театре.

«Благодаря проектам «Купалаўскі online» и «Купалаўскі дома» на YouTube-канал театра за последнее время подписалось более 1,3 тыс. человек. Общее количество просмотров составило 65 тыс.», — рассказали в учреждении культуры.

Зрители смогли увидеть 9 спектаклей из текущего репертуара и архива театра. Например, 27 марта, в Международный день театра, когда был запущен проект «Купалаўскі online», транслировалась легендарная «Паўлінка». Спектакль посмотрели около 20 тыс. человек с трех континентов. После этого состоялся показ постановок «Школа падаткаплацельшчыкаў», «Вельтмайстар-акардэон», «Ураджай», «Офіс» и «Хам». В онлайн-режиме также прошли творческий вечер заслуженной артистки Беларуси Тамары Мироновой и спектакль-капустник к 95-летию театра.

https://www.belta.by/

 
 
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Спектакли Национального академического театра имени Янки Купалы в марте и апреле посмотрели онлайн около 65 тыс. зрителей, сообщили БЕЛТА в театре. «Благодаря...
 
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