Два землетрясения произошли у берегов Камчатки

Источник материала: ОНТ

У берегов Камчатки в акватории Тихого океана произошли два землетрясения. Об этом пишет РИА Новости.

Наиболее сильное землетрясение было магнитудой 5,2. Эпицентр подземных толчков находился более чем в 180 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине 50 км.

Данных о разрушениях и пострадавших нет.

Фото: Flickr / Matt Katzenberger

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