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Два землетрясения произошли у берегов Камчатки
Источник материала: ОНТ
У берегов Камчатки в акватории Тихого океана произошли два землетрясения. Об этом
Наиболее сильное землетрясение было магнитудой 5,2. Эпицентр подземных толчков находился более чем в 180 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине 50 км.
Данных о разрушениях и пострадавших нет.
Фото: Flickr / Matt Katzenberger
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У берегов Камчатки в акватории Тихого океана произошли два землетрясения. Об этом пишет РИА Новости. Наиболее сильное землетрясение было магнитудой 5,2. Эпицентр...
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