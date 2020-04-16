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Житель Бешенковичей коллекционирует кирпичи. О чем они могут «рассказать» и в чем их ценность?

16.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Житель Бешенковичей коллекционирует кирпичи. О чем они могут «рассказать» и в чем их ценность?

Время собирать кирпичи. В коллекции жителя Бешенковичей их сотни. Они разного размера, формы, цвета, на некоторых есть даже клеймо. Обожжённая глина о многом может рассказать спустя столетия. На кирпичах – следы домашних животных и отпечатки пальцев мастеров. Уникальная коллекция всё время пополняется, и краевед уже подумывает о создании специальной экспозиции под отрытым небом.


В поисках нового экспоната для своей коллекции он готов прошагать за день и 25 километров. Забираться приходится в самые глухие места. Сегодня краевед исследует территорию, где, по архивным данным, в XIX веке были хозяйственные постройки местного помещика. В огромной груде из камней и бревен он и находит то, что так долго искал.

Кирпичи – главный исторический материал для Станислава Леоненко. Бешенковичский район богат на этот строительный материал. Более 150 лет назад в округе было сразу три крупных завода и множество кустарных мастерских. По размеру изделия историк легко может сказать, какого года постройка. В разные времена были свои стандарты.

Старые амбары, конюшни, пивоварни и частные дома построены в Бешенковичах из ценного материала. Слава о нём гремела на сотни километров, местный завод даже получил специальный знак качества. Буква «Б» означает «Бутеневский» – по имени хозяина производства. Ставить клеймо на продукцию среди соседей в XIX веке могли только промышленники из Витебска и Лепеля.

Куда больший интерес у краеведа вызывают кирпичи ручной работы, почти на каждом – отпечатки человеческих рук. На одном мастер даже увековечил своё имя. Часть находок Станислав Леоненко уже передал в местный музей. В фондах – эксклюзивные изделия. 

Нашёлся в Бешенковичах и импортный кирпич из Прибалтики, это еще раз подтверждает, насколько была развита торговля и какое значение в жизни играла Западная Двина. В центральном парке здесь даже создана аллея из якорей, проект тоже когда-то родился из увлечения местного жителя. В будущем ее намерены расширить. Возможно, здесь когда-нибудь появится и памятный знак кирпичу. Коллекционер этого не исключает. Находок уже сотни.

Станислав Леоненко, краевед: «Хотелось бы мне, чтобы в энциклопедии написали, что в Бешенковичах делали лучший в Беларуси кирпич». 

Если не в центральном парке, то на приусадебном участке уж точно краевед увековечит своё увлечение. Экспозиция под отрытым небом должна появиться уже в этом году.     

 

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Теги: Витебск
 
 
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Время собирать кирпичи. В коллекции жителя Бешенковичей их сотни. Они разного размера, формы, цвета, на некоторых есть даже клеймо. Обожжённая глина о многом может...
 
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