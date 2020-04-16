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«Что еще мне сделать, чтобы он вернулся к семье?» Психолог отвечает читательнице, которой изменяет муж

16.04.2020 08:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Измена за изменой и сохранение семьи ради детей. Нашей читательнице кажется, что это единственно возможный сценарий: жизни без мужа она не представляет. Можно ли поменять такую жизненную модель и систему приоритетов, объясняет психолог.

Потерять близкого человека легко, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Если самостоятельно разобраться с проблемой не получилось, мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из «Центра успешных отношений». Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована.

Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com

Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».


— Мы с супругом женаты 15 лет, растим троих детей. У супруга очень сложный характер, а я покладистая, готова уступать, чтобы был покой в семье.

Когда мы поженились, оформили ипотеку и купили квартиру. На тот момент муж попросил у моих родителей серьезную сумму в долг. Со временем супруг стал хорошо зарабатывать и тратиться на тусовки, машины. Но долг не возвращал. Меня стало это бесить, и я сказала, что моим родителям нужны деньги на юбилей отца. Он сразу нашел и вернул их.

Но потом узнал, что юбилея не было, разругался со мной, сказал, что я его обманула и предала. В тот же вечер он уходит и знакомится с девушкой, изменяет мне. У них закрутился роман, в этом муж мне потом признался сам. Я его простила — по любви и ради детей.

Закончилось тем, что барышня эта "развела" мужа на деньги, а он потерял работу и впал в депрессию. Я стала работать и почти два года содержала его, была все время рядом и поддерживала. Муж оправился, все наладилось, родилась дочка.

Но как только у мужа улучшились дела на работе и появилось много денег, он снова завел любовницу.

И все по новой: я его пытаюсь вернуть, напоминаю, как простила ему измену, прошу одуматься, ведь у нас трое детей. А он говорит, что всем их обеспечит, но меня не любит и не видит с собой рядом.


Любовнице, видимо, надоели его метания, и она ему дала отпор. Я ей благодарна за это. Но ситуацию это не исправило: он ходит нервный, все время психует и срывается на мне.

Его родители меня защищают, зная, что он падкий на женщин и что я не хочу развода, что я за сохранение семьи.

На днях муж должен приехать и сказать, что он решил. Что еще мне нужно сделать, чтобы он вернулся к семье, пожалуйста, посоветуйте.

Комментарий психолога:

— Ваш вопрос: «Что еще мне нужно сделать, чтобы он вернулся к семье?».

Вариантов много: можно родить четвертого ребенка, можно манипулировать и говорить про чувство долга перед семьей и детьми, можно организовывать коалиции с родителями, можно приковать к батарее — только вряд ли все эти способы соответствуют понятию здоровых отношений.

Вы много пишете о негативных качествах и поступках вашего мужа, из письма в принципе непонятно, зачем вы хотите сохранить ваши отношения, кроме того, что у вас дети.

Причина «дети» в сохранении семьи — важная, но она не может быть единственной.


Какой ваш личный смысл быть с вашим мужем? Как вы чувствуете себя рядом с ним как женщина и жена, а не только как мама? Как вы видите ваши отношения после того, как дети вырастут и будут жить своей жизнью? Готовы ли вы продолжать прощать измены, если они будут повторяться? Как будут чувствовать себя дети в такой семье?

На все эти вопросы вам стоит ответить для себя самой.

Все то, что вы описываете в своем письме, очень похоже на созависимые отношения. Далее я приведу несколько признаков созависимых отношений, чтобы вы могли понять, про вас ли это:

  • Вы часто обижаетесь и жалеете себя.
  • Вы боитесь принимать самостоятельные решения.
  • Вы готовы на все, чтобы избежать ссор и споров.
  • Интересы супруга часто важнее собственных.
  • Вам нужно всегда знать, где находится ваш партнер.
  • Вы хотите «переделать» супруга.
  • У вас часто возникает беспричинная тревога.
  • Вам необходимо одобрение других людей, оно важнее, чем собственное одобрение.
  • Есть сильный страх потерять супруга, одновременно с этим часто возникает желание разорвать эти отношения.
  • Вам сложно отказать в просьбе другому человеку и сказать «нет».

Если больше половины пунктов про вас, то, скорее всего, вы в созависимых отношениях.

Самостоятельно справиться с этим трудно. Лучше всего обратиться за помощью к квалифицированному специалисту. Нужен сторонний человек, профессионал, который поможет вам разобраться в себе, понять, вы действительно хотите быть с этим человеком или вас держит сильный страх потерять его, остаться одной, начинать все заново, поэтому проще сейчас ужаться, подстроиться, уменьшиться, чтобы быть удобной для мужа — только бы он не ушел.

 
 
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Измена за изменой и сохранение семьи ради детей. Нашей читательнице кажется, что это единственно возможный сценарий: жизни без мужа она не представляет. Можно ли...
 
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