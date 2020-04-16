|
«Что еще мне сделать, чтобы он вернулся к семье?» Психолог отвечает читательнице, которой изменяет муж
Источник материала: Tut.by
Измена за изменой и сохранение семьи ради детей. Нашей читательнице кажется, что это единственно возможный сценарий: жизни без мужа она не представляет. Можно ли поменять такую жизненную модель и систему приоритетов, объясняет психолог.
— Мы с супругом женаты 15 лет, растим троих детей. У супруга очень сложный характер, а я покладистая, готова уступать, чтобы был покой в семье.
Когда мы поженились, оформили ипотеку и купили квартиру. На тот момент муж попросил у моих родителей серьезную сумму в долг. Со временем супруг стал хорошо зарабатывать и тратиться на тусовки, машины. Но долг не возвращал. Меня стало это бесить, и я сказала, что моим родителям нужны деньги на юбилей отца. Он сразу нашел и вернул их.
Но потом узнал, что юбилея не было, разругался со мной, сказал, что я его обманула и предала. В тот же вечер он уходит и знакомится с девушкой, изменяет мне. У них закрутился роман, в этом муж мне потом признался сам. Я его простила — по любви и ради детей.
Закончилось тем, что барышня эта "развела" мужа на деньги, а он потерял работу и впал в депрессию. Я стала работать и почти два года содержала его, была все время рядом и поддерживала. Муж оправился, все наладилось, родилась дочка.
Но как только у мужа улучшились дела на работе и появилось много денег, он снова завел любовницу.
И все по новой: я его пытаюсь вернуть, напоминаю, как простила ему измену, прошу одуматься, ведь у нас трое детей. А он говорит, что всем их обеспечит, но меня не любит и не видит с собой рядом.
Любовнице, видимо, надоели его метания, и она ему дала отпор. Я ей благодарна за это. Но ситуацию это не исправило: он ходит нервный, все время психует и срывается на мне.
Его родители меня защищают, зная, что он падкий на женщин и что я не хочу развода, что я за сохранение семьи.
На днях муж должен приехать и сказать, что он решил. Что еще мне нужно сделать, чтобы он вернулся к семье, пожалуйста, посоветуйте.
Комментарий психолога:
— Ваш вопрос: «Что еще мне нужно сделать, чтобы он вернулся к семье?».
Вариантов много: можно родить четвертого ребенка, можно манипулировать и говорить про чувство долга перед семьей и детьми, можно организовывать коалиции с родителями, можно приковать к батарее — только вряд ли все эти способы соответствуют понятию здоровых отношений.
Вы много пишете о негативных качествах и поступках вашего мужа, из письма в принципе непонятно, зачем вы хотите сохранить ваши отношения, кроме того, что у вас дети.
Причина «дети» в сохранении семьи — важная, но она не может быть единственной.
Какой ваш личный смысл быть с вашим мужем? Как вы чувствуете себя рядом с ним как женщина и жена, а не только как мама? Как вы видите ваши отношения после того, как дети вырастут и будут жить своей жизнью? Готовы ли вы продолжать прощать измены, если они будут повторяться? Как будут чувствовать себя дети в такой семье?
На все эти вопросы вам стоит ответить для себя самой.
Все то, что вы описываете в своем письме, очень похоже на созависимые отношения. Далее я приведу несколько признаков созависимых отношений, чтобы вы могли понять, про вас ли это:
Если больше половины пунктов про вас, то, скорее всего, вы в созависимых отношениях.
Самостоятельно справиться с этим трудно. Лучше всего обратиться за помощью к квалифицированному специалисту. Нужен сторонний человек, профессионал, который поможет вам разобраться в себе, понять, вы действительно хотите быть с этим человеком или вас держит сильный страх потерять его, остаться одной, начинать все заново, поэтому проще сейчас ужаться, подстроиться, уменьшиться, чтобы быть удобной для мужа — только бы он не ушел.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Что еще мне сделать, чтобы он вернулся к семье?» Психолог отвечает читательнице, которой изменяет муж
Измена за изменой и сохранение семьи ради детей. Нашей читательнице кажется, что это единственно возможный сценарий: жизни без мужа она не представляет. Можно ли...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)