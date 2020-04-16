У меня болит поясница. Что это значит?

Источник материала: Tut.by

Почему болит поясница и что можно предпринять, если неприятные ощущения в поясничной области беспокоят регулярно? На этот « Простой вопрос » ответил специалист «Центра здорового сна» Алексей Малков.



Алексей МалковВрач-невролог высшей квалификационной категории, сомнолог, кандидат медицинских наук

Когда стоит насторожиться из-за ощущений в пояснице?

Первым делом врач отмечает, что в норме болей в пояснице быть вообще не должно:

— Если болевой синдром возникает редко — например, после поднятия тяжестей, физической нагрузки или неудобного положения, — то это является вариантом нормы. Но если боль появляется регулярно — уже каждый раз после сидения на неудобном стуле, — это повод насторожиться и поискать причину, — поясняет невролог.

С болью, которая раз в полгода-год возникает только после травмирующих факторов, к врачу можно не торопиться. Но если болевой синдром становится хроническим, или переходит в более сильную фазу и затем возвращается в легкую, то это уже повод обращения к специалисту. Невролог дополняет:

— Кроме этого, причиной для записи к специалисту может стать единичная, но острая боль, которая возникла ни с того ни с сего, а также резкое усиление болевого синдрома. Тем более, если боль отдает в ногу или другие части тела. Это может сопровождаться другими неприятными ощущениями: потерей чувствительности, «мурашками» по коже, жжением. В таких случаях к врачу нужно идти обязательно.

Почему поясница может болеть?



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По словам Алексея Малкова, частая причина — это миофасциальный болевой синдром, то есть боли, связанные с патологическим мышечным напряжением в области поясницы.

— Патологический мышечный синдром возникает как раз из-за того, что мы неудобно сидим, физически нагружаем себя, поднимаем тяжести, — говорит врач. — В результате мышцы спазмируются. Но чаще происходит компрессия корешка в области позвоночника — это уже другой, нейрональный, характер боли.

Невролог объясняет: из спинного мозга выходят корешки, которые протягиваются в разные части тела, в том числе поясницу. И когда на эти нервы есть давление, боль может начать чувствоваться в различных участках тела: и в бедрах, и в области копчика, крестца, и даже в животе.

Третий вариант — патология внутренних органов. Это могут быть и проблемы с почками, и с кишечником, и по урологической или гинекологической части. В этом случае боль в пояснице выступает как сигнал о наличии других заболеваний.



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Добавим также, что сама боль бывает двух типов: ноцицептивная (то есть воспалительная) и нейропатическая.

— Первая связана с воспалением в мышечных волокнах — она проявляется при миофасциальном болевом синдроме и связана с травмирующим фактором. Эта боль обычно тупая, тянущая с повышением локальной температуры, когда поясница на ощупь горячая, — перечисляет врач.

Нейропатическая боль проявляется иначе: это ощущения жжения, мурашек, онемения, холода, падение чувствительности. Даже маленький укол в поясничную область может усилить боль. Если вы чувствуете такие симптомы, срочно идите к неврологу. Да и в целом ответ на вопрос, к какому врачу обратиться при болях в пояснице, однозначен: к неврологу.

— Так будет быстрее и правильнее определить, в чем причина вашего состояния, — подсказывает Алексей Малков.

Можно ли справиться с болью в домашних условиях?

Некоторым кажется, что проблема с болями в пояснице решится заменой стула. Невролог уверен: всегда проще обратиться к врачу.

— Вы, конечно, можете менять себе стулья на более удобные один за другим. Но может оказаться, что вопрос не в этом. Хотя удобное офисное кресло для работы у вас должно быть в любом случае, а еще каждые два часа хорошо бы вставать и давать себе легкую физическую нагрузку: наклоняться, сгибаться, чтобы менять положение поясницы.

По похожему принципу работают подложенные под спину подушка или валик:

— Посидели как обычно, затем подложили подушечку. Немного побыли в таком положении — снова убрали, — советует невролог. — Такой поясничный подпор — это тоже полезно. Можно менять угол наклона монитора, в том числе двигать его чуть вправо, чуть влево. Таким образом нагрузка изменяется — и на поясницу, и на грудной отдел, и на шею.



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Если нужно облегчить состояние прямо сейчас, то врач обращает внимание, что для лечения болей в области поясницы нужно использовать только сухое тепло:

— В этой ситуации ни в коем случае нельзя в горячую ванну. Зато электрические и солевые грелки (в виде мешочков, которые раньше делали бабушки) хорошо помогают. Различные аппликаторы — Ляпко и Кузнецова — тоже подойдут. Это такие коврики с иголочками: если на них лечь, то мышечный тонус будет уходить.

К этому врач советует подключить короткий курс нестероидных противовоспалительных препаратов и использовать местную противовоспалительную мазь:

— Если вы все это сделали и боль прошла за 3−4 дня, проблем, можно сказать, нет. Если боль не утихает, уже вариантов нет: точно надо идти к врачу.