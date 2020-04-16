Старый мост через Сож начали демонтировать под Гомелем

Источник материала: ОНТ

Под Гомелем начали демонтировать старый автомобильный мост через реку Сож. В прошлом году его признали аварийным и закрыли движение.

Новый мост уже стоит рядом, всего в 10 метрах, и по нему идёт движение. А старый нужно убрать из-за угрозы обрушения. Виной всему – коррозия, которая разъела внутренние конструкции. Объект, через который проходил участок трассы М8 от границы России до Украины, не подлежит восстановлению.

Сергей Лазбекин, генеральный директор предприятия «Гомельавтодор»: «На сегодняшний день происходит очистка русла, углубление русла, и его сужение для того, чтобы поставить тяжелые краны для демонтажа руслового пролета. После того, как демонтаж произойдет, будут заряжены снаряды во все остальные опоры и мост будет повален взрывом».

До этого с помощью специальной техники путепровод буквально разрежут на несколько частей, весом по 50 тонн. Управиться строители рассчитывают до конца года.

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