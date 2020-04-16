Чистый четверг: что нужно делать в этот день для здоровья и благополучия













Здоровье и красота





В старину в этот день принято было мыться еще до восхода солнца, и процесс физического очищения сопровождали различными обрядами, от подстригания волос до заговоров и песен.





В емкость для умывания опускали любое серебряное изделие, что, по поверьям, делало воду полезной и помогало сохранить красоту и здоровье.





В Чистый четверг заготавливали специальную соль — оберег для всей семьи на целый год. После купания каждый член семьи бросал горсть соли в чистую емкость, где она хранилась на протяжении года. Чтобы увеличить силу четверговой соли, нужно было ее запечь или освятить в церкви.





Чистота в доме





Важный атрибут Чистого четверга — уборка дома и приусадебного участка. Предки верили: грязь в жилище в этот день принесет в дом ссоры на весь год, поэтому старались делать генеральную уборку, стирать, ухаживать за растениями на участке. Существовало поверье, что в Чистый четверг можно найти давно утерянное, а специальным обрядом уборки привлечь в дом суженого. Для этого нужно положить в каждой комнате вещи для любимого, а на пороге поставить новую обувь носками в сторону дома.





После уборки грязную воду нужно было выливать вне дома — на камни или дорогу, поскольку негативная энергия, которую забирает вода, может ухудшить жизнь семьи.





Кроме этого, не рекомендуется оставлять на ночь с Чистого четверга на Страстную пятницу невымытую посуду и замоченное, но не выстиранное белье.





В этот день можно почистить энергетику дома церковной свечой, поскольку ее сила в Чистый четверг особенно возрастает.





Еда





В Чистый четверг продолжается пост, верующие придерживаются сухоядения без добавления масла и отказываются от горячих блюд.





В этот день начинают приготовление блюд к Пасхе. После уборки хозяйкам стоит испечь куличи и покрасить яйца. Если нет возможности приготовить еду в этот день, лучше подождать до Великой субботы. Считается, что приготовленные в Великую пятницу куличи и яйца долго не хранятся.









Заговоры





Поскольку Чистый четверг — удачное время для обновления и добрых перемен, можно попробовать повлиять на собственное благополучие, исполнив несложные заговоры и ритуалы.





Первый и самый простой способ — до восхода солнца, в полд ь и на закате пересчитать все деньги, которые есть в доме, и читать такой заговор: «Сотня, двести, тысяча шестьсот, рука-владыка моя денежки берет!».





Второй способ — положить в сосуд с водой серебряную монетку, умыться ею, а монетку хранить в кошельке — она будет приносить удачу в течение всего года.





Третий вариант — взять 12 любых монеток, бросить их в ведро с чистой водой и мысленно пожелать себе богатства, представив желаемую сумму. Для усиления эффекта можно вымыть этой водой окна и двери (все проемы в доме), и тогда весь год деньги будут водиться.





Чтобы привлечь удачу, в Чистый четверг можно сменить обстановку в доме: переставить мебель и принести новые предметы интерьера.



