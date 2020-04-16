Несколько банков перестали давать овердрафты. Посмотрели, что какие варианты пока остались

Источник материала: Tut.by

Занять небольшую сумму у своего банка — самый простой способ закрыть «дыру» в случае срочных покупок или непредвиденных расходов. Еще лучше, когда для этого не нужно оформлять специальный кредит или карту. FINANCE.TUT.BY изучил, в каких банках и на каких условиях можно взять овердрафт, и даже нашел пару бесплатных вариантов. Стоит сказать, что пока мы готовили обзор, три банка — БНБ-Банк, БПС-Сбербанк и Белагропромбанк — приостановили выдачу овердрафтных кредитов.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В обзоре собраны овердрафтные кредиты и кредитные карты с овердрафтом. Мы рассматривали как предложения для зарплатных клиентов банка, так и другие варианты кредитования по типу овердрафт. Кредитные карты, независимо от возобновляемости, не были включены в обзор.

Условия овердрафтов значительно различаются между собой по срокам, сумме и дополнительным условиям. В таблице представлена подробная информация по овердрафтным кредитам. Правда, не каждое предложение доступно для нового клиента. Мы отметили эту особенность в колонке «категория клиента».

Банк, кредит Сумма; ставка; срок Справка доходах; категория клиента Банк БелВЭБ, Овердрафт (в т.ч. онлайн) от 100 до 5 тыс BYN (до 1000 BYN для незарплатных клиентов); 14,19%; 1 год справка о доходах за 3−6 месяцев; клиент банка (в т.ч. зарплатный), клиент любого банка РБ Банк Дабрабыт, Овердрафт на зарплатную карту от 50 до 10 тыс BYN; 14,19%; срок возобновляемости — 12 месяцев, срок возврата 1 транша — 90 дней без справки о доходах при сумме до 500 BYN; зарплатный клиент банка Беларусбанк, Овердрафтное кредитование в пределах платежеспособности или до 7−20 тыс BYN; 13,9−14,19%; срок кредитования от 1 до 3 лет, срок погашения кредита от 6 до 36 месяцев справка о доходах за 3 месяца; клиент банка в рамках пакетов услуг Белгазпромбанк, Онлайн-овердрафт до 10 тыс BYN; 14,19%; погашение транша до 720 дней справка о доходах за 3 месяца; зарплатный клиент банка Белинвестбанк, Овердрафт ПРЕСТИЖ + до 3 тыс BYN; первые 20 дней — 0,001%, далее — 14,19%; 90 дней без справки о доходах; зарплатный клиент банка по карте ПРЕСТИЖ + Идея Банк, Овердрафт до 2,5 тыс BYN; 0,01% первые 2 месяца, далее — 14,19%; 23 месяца без справки о доходах; зарплатный клиент банка Paritetbank, Овердрафт зарплатный до 200−500% заработной платы; 11−13% в зависимости от категории клиента; 12 месяцев без справки о доходах; зарплатный клиент банка Приорбанк, Овердрафт к зарплатному счёту до 7,5 тыс BYN; 23%; 3,6 или 12 месяцев без справки о доходах; зарплатный клиент банка РРБ-Банк, Ласунак от 500 до 20 тыс BYN; первые 30 дней — 0,1%, далее — от 13 до 14%; 12 месяцев справка о доходах за 2 месяца; зарплатный клиент банка Технобанк, Зарплатный овердрафт до 100 до 10 тыс BYN; первые 10 дней — 0,0001%, далее — 16%; 24 месяца без справки о доходах; зарплатный клиент банка Франсабанк, ПроЗАПАС от 1 до 3 заработных плат, но не более 10 тыс BYN; 14,15−14,19%; до 12 месяцев справка о доходах; зарплатный клиент банка Франсабанк, Удобная карта до 25 тыс BYN; 14,19%; от 3 до 7 лет справка о доходах за 3 месяца; любой клиент; от 10 тыс BYN — поручительство Цептер Банк, Овердрафт на зарплатную карту до 1 заработной платы; 14,15%; до 12 месяцев без справки о доходах; зарплатный клиент банка

Банк, кредит Сумма; ставка; срок; cправка доходах; категория клиента Банк БелВЭБ, Овердрафт (в т.ч. онлайн) от 100 до 5 тыс BYN (до 1000 BYN для незарплатных клиентов); 14,19%; 1 год; справка о доходах за 3−6 месяцев; клиент банка (в т.ч. зарплатный), клиент любого банка РБ Банк Дабрабыт, Овердрафт на зарплатную карту от 50 до 10 тыс BYN; 14,19%; срок возобновляемости — 12 месяцев, срок возврата 1 транша — 90 дней; без справки о доходах при сумме до 500 BYN; зарплатный клиент банка Беларусбанк, Овердрафтное кредитование в пределах платежеспособности или до 7−20 тыс BYN; 13,9−14,19%; срок кредитования от 1 до 3 лет, срок погашения кредита от 6 до 36 месяцев; справка о доходах за 3 месяца; клиент банка в рамках пакетов услуг Белгазпромбанк, Онлайн-овердрафт до 10 тыс BYN; 14,19%; погашение транша до 720 дней; справка о доходах за 3 месяца; зарплатный клиент банка Белинвестбанк, Овердрафт ПРЕСТИЖ + до 3 тыс BYN; первые 20 дней — 0,001%, далее — 14,19%; 90 дней; без справки о доходах; зарплатный клиент банка по карте ПРЕСТИЖ + Идея Банк, Овердрафт до 2,5 тыс BYN; 0,01% первые 2 месяца, далее — 14,19%; 23 месяца; без справки о доходах; зарплатный клиент банка Paritetbank, Овердрафт зарплатный до 200−500% заработной платы; 11−13% в зависимости от категории клиента; 12 месяцев; без справки о доходах; зарплатный клиент банка Приорбанк, Овердрафт к зарплатному счёту до 7,5 тыс BYN; 23%; 3,6 или 12 месяцев; без справки о доходах; зарплатный клиент банка РРБ-Банк, Ласунак от 500 до 20 тыс BYN; первые 30 дней — 0,1%, далее — от 13 до 14%; 12 месяцев; справка о доходах за 2 месяца; зарплатный клиент банка Технобанк, Зарплатный овердрафт до 100 до 10 тыс BYN; первые 10 дней — 0,0001%, далее — 16%; 24 месяцаж без справки о доходах; зарплатный клиент банка Франсабанк, ПроЗАПАС от 1 до 3 заработных плат, но не более 10 тыс BYN; 14,15−14,19%; до 12 месяцев; справка о доходах; зарплатный клиент банка Франсабанк, Удобная карта до 25 тыс BYN; 14,19%; от 3 до 7 лет; справка о доходах за 3 месяца; любой клиент; от 10 тыс BYN — поручительство Цептер Банк, Овердрафт на зарплатную карту до 1 заработной платы; 14,15%; до 12 месяцев; без справки о доходах; зарплатный клиент банка

Такой разный овердрафт

Самый простой способ оформить овердрафт — быть зарплатным клиентом банка. Именно для таких категорий клиентов есть больше всего предложений на рынке;

Кроме этого, любой клиент может обратиться во Франсабанк и Банк БелВЭБ , где для получения такого кредита не нужно получать зарплату на карту банка;

и , где для получения такого кредита не нужно получать зарплату на карту банка; Процентные ставки по овердрафту не отличаются от лучших ставок по другим кредитам и составляют 11−14,19%;

Самые высокие ставки в Технобанке (16%) и Приорбанке (23%). Для сравнения: самые дорогие онлайн-кредиты обойдутся в 25% годовых;

(16%) и (23%). Для сравнения: самые дорогие обойдутся в 25% годовых; Зарплатным клиентам обычно не нужна справка о доходах. На, например, в РРБ-Банке где до оформления овердрафта необходимо проработать на новом месте не менее 2 месяцев;

где до оформления овердрафта необходимо проработать на новом месте не менее 2 месяцев; Сроки кредитования в разных банках значительно отличаются. Срок действия овердрафта может составлять от 1 до 7 лет, а срок погашения одного транша не превышает 12 месяцев. Быстрее всего необходимо расплатиться с долгом в Белинвестбанке и Банке Дабрабыт — в течение 90 дней;

и — в течение 90 дней; Особенность овердрафта в том, что долг погашается за счет новых поступлений на карту автоматически. Способы погашения разные: погашение только банковских процентов, погашение процентов и 2−3% от основного долга или же полное погашение долга. Советуем уточнить в банке, какой способ погашения будет использован по вашей кредитной или зарплатной карте;

От 2,5 до 20 тысяч рублей — таким будет максимальный доступный лимит овердрафта в разных банках. А в Paritetbank , Франсабанк и Цептер Банк максимальная сумма будет напрямую зависеть от заработной платы;

, и максимальная сумма будет напрямую зависеть от заработной платы; В четырех банках на овердрафтный долг действует грейс-ставка не более 0,1%. Пользоваться деньгами бесплатно можно в течение 10−46 дней;

Все зарплатные овердрафты выдаются под неустойку. А Франсабанк может потребовать поручителя в качестве дополнительного обеспечения.