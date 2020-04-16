Несколько банков перестали давать овердрафты. Посмотрели, что какие варианты пока остались

Занять небольшую сумму у своего банка — самый простой способ закрыть «дыру» в случае срочных покупок или непредвиденных расходов. Еще лучше, когда для этого не нужно оформлять специальный кредит или карту. FINANCE.TUT.BY изучил, в каких банках и на каких условиях можно взять овердрафт, и даже нашел пару бесплатных вариантов. Стоит сказать, что пока мы готовили обзор, три банка — БНБ-Банк, БПС-Сбербанк и Белагропромбанк — приостановили выдачу овердрафтных кредитов.
В обзоре собраны овердрафтные кредиты и кредитные карты с овердрафтом. Мы рассматривали как предложения для зарплатных клиентов банка, так и другие варианты кредитования по типу овердрафт. Кредитные карты, независимо от возобновляемости, не были включены в обзор.
Условия овердрафтов значительно различаются между собой по срокам, сумме и дополнительным условиям. В таблице представлена подробная информация по овердрафтным кредитам. Правда, не каждое предложение доступно для нового клиента. Мы отметили эту особенность в колонке «категория клиента».
Банк, кредит
Сумма; ставка; срок
Справка доходах; категория клиента
Банк БелВЭБ,
Овердрафт (в т.ч. онлайн)
от 100 до 5 тыс BYN (до 1000 BYN для незарплатных клиентов); 14,19%; 1 год
справка о доходах за 3−6 месяцев; клиент банка (в т.ч. зарплатный), клиент любого банка РБ
Банк Дабрабыт,
Овердрафт на зарплатную карту
от 50 до 10 тыс BYN; 14,19%; срок возобновляемости — 12 месяцев, срок возврата 1 транша — 90 дней
без справки о доходах при сумме до 500 BYN; зарплатный клиент банка
Беларусбанк,
Овердрафтное кредитование
в пределах платежеспособности или до 7−20 тыс BYN; 13,9−14,19%; срок кредитования от 1 до 3 лет, срок погашения кредита от 6 до 36 месяцев
справка о доходах за 3 месяца; клиент банка в рамках пакетов услуг
Белгазпромбанк,
Онлайн-овердрафт
до 10 тыс BYN; 14,19%; погашение транша до 720 дней
справка о доходах за 3 месяца; зарплатный клиент банка
Белинвестбанк,
Овердрафт ПРЕСТИЖ +
до 3 тыс BYN; первые 20 дней — 0,001%, далее — 14,19%; 90 дней
без справки о доходах; зарплатный клиент банка по карте ПРЕСТИЖ +
Идея Банк,
Овердрафт
до 2,5 тыс BYN; 0,01% первые 2 месяца, далее — 14,19%; 23 месяца
без справки о доходах; зарплатный клиент банка
Paritetbank,
Овердрафт зарплатный
до 200−500% заработной платы; 11−13% в зависимости от категории клиента; 12 месяцев
без справки о доходах; зарплатный клиент банка
Приорбанк,
Овердрафт к зарплатному счёту
до 7,5 тыс BYN; 23%; 3,6 или 12 месяцев
без справки о доходах; зарплатный клиент банка
РРБ-Банк,
Ласунак
от 500 до 20 тыс BYN; первые 30 дней — 0,1%, далее — от 13 до 14%; 12 месяцев
справка о доходах за 2 месяца; зарплатный клиент банка
Технобанк,
Зарплатный овердрафт
до 100 до 10 тыс BYN; первые 10 дней — 0,0001%, далее — 16%; 24 месяца
без справки о доходах; зарплатный клиент банка
Франсабанк,
ПроЗАПАС
от 1 до 3 заработных плат, но не более 10 тыс BYN; 14,15−14,19%; до 12 месяцев
справка о доходах; зарплатный клиент банка
Франсабанк,
Удобная карта
до 25 тыс BYN; 14,19%; от 3 до 7 лет
справка о доходах за 3 месяца; любой клиент; от 10 тыс BYN — поручительство
Зарплатным клиентам обычно не нужна справка о доходах. На, например, в РРБ-Банке где до оформления овердрафта необходимо проработать на новом месте не менее 2 месяцев;
Сроки кредитования в разных банках значительно отличаются. Срок действия овердрафта может составлять от 1 до 7 лет, а срок погашения одного транша не превышает 12 месяцев. Быстрее всего необходимо расплатиться с долгом в Белинвестбанке и Банке Дабрабыт — в течение 90 дней;
Особенность овердрафта в том, что долг погашается за счет новых поступлений на карту автоматически. Способы погашения разные: погашение только банковских процентов, погашение процентов и 2−3% от основного долга или же полное погашение долга. Советуем уточнить в банке, какой способ погашения будет использован по вашей кредитной или зарплатной карте;
От 2,5 до 20 тысяч рублей — таким будет максимальный доступный лимит овердрафта в разных банках. А в Paritetbank, Франсабанк и Цептер Банк максимальная сумма будет напрямую зависеть от заработной платы;
В четырех банках на овердрафтный долг действует грейс-ставка не более 0,1%. Пользоваться деньгами бесплатно можно в течение 10−46 дней;
Все зарплатные овердрафты выдаются под неустойку. А Франсабанк может потребовать поручителя в качестве дополнительного обеспечения.