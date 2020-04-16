Источник материала: Tut.by

Microsoft создаст «Планетарный компьютер» для защиты экологии Земли. Об этом компания сообщила в своем блоге.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Microsoft объявила о продолжении своей глобальной экологической инициативы в рамках стратегии устойчивого развития. Компания рассказала о том, как при помощи технологий будет поддерживать усилия по сохранению биоразнообразия и природных экосистем.

Ключевым стал анонс «Планетарного компьютера» — новой открытой вычислительной платформы, которая предоставит ученым, специалистам по охране природы, организациям и государствам возможность быстрого доступа к данным о состоянии Земли. «Планетарный компьютер» представляет собой ИИ-платформу на базе облака Microsoft Azure, использующую машинное обучение для анализа огромного объема данных из различных источников. На основе этой информации можно будет следить за изменениями в экосистеме и принимать более рациональные решения об использовании природных ресурсов. Например, отслеживать изменение размеров лесов, оценивать риски затоплений и многое другое. Просмотреть, обновить или дополнить эту информацию сможет любой человек на планете.

Основными принципами программы станут:

Использование данных и технологий.

Расширение возможностей партнеров и клиентов во всем мире.

Участие в работе комитетов, разрабатывающих экологическую политику.

Ответственность за собственный экологический след. Компания берет на себя ответственность за свое влияние на экологию, поэтому намерена к 2025 году защищать больше земель, чем сама занимает.

Анонсы, о которых было объявлено сегодня, стали продолжением глобальной экологической инициативы организации. В рамках нее ранее компания объявила , что полностью перейдет на отрицательный уровень выбросов углерода к 2030 году и инвестирует 1 млрд долларов в развитие климатических инноваций.