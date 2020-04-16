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«Белавиа» частично возобновляет рейсы в Рим и Милан

16.04.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Национальная авиакомпания «Белавиа» частично возобновляет пассажирские авиаперевозки с Италией. На 17 и 24 апреля и 1 мая запланированы рейсы Минск — Рим, на 2 мая — Минск — Милан.




 
«Белавиа» на своей странице в Facebook сообщает, что авиарейсы организованы в ответ на спрос пассажиров на перелеты «по рабочим и личным причинам». 

Расписание полетов:

Минск — Рим: рейс B2 885 — 17 и 24 апреля, 1 мая; вылет из Минска в 9:45, прибытие в Рим в 11:40 (время местное);
Рим — Минск: рейс B2 886 — 17 и 24 апреля, 1 мая; вылет из Рима в 12:40, прибытие в Минск в 16:35 (время местное);
Минск — Милан: рейс B2 881 — 2 мая; вылет из Минска в 10:15, прибытие в Милан в 12:00 (время местное);
Милан — Минск: рейс B2 882 — 2 мая; вылет из Милана в 12:50, прибытие в Минск в 16:30 (время местное).

Ранее регулярные полеты из Беларуси в Италию были приостановлены в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой.
 
Теги: Минск
 
 
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Национальная авиакомпания «Белавиа» частично возобновляет пассажирские авиаперевозки с Италией. На 17 и 24 апреля и 1 мая запланированы рейсы Минск — Рим, на 2 мая —...
 
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