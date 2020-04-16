«Белавиа» частично возобновляет рейсы в Рим и Милан













«Белавиа» на своей странице в Facebook сообщает, что авиарейсы организованы в ответ на спрос пассажиров на перелеты «по рабочим и личным причинам».





Расписание полетов:





Минск — Рим: рейс B2 885 — 17 и 24 апреля, 1 мая; вылет из Минска в 9:45, прибытие в Рим в 11:40 (время местное);

Рим — Минск: рейс B2 886 — 17 и 24 апреля, 1 мая; вылет из Рима в 12:40, прибытие в Минск в 16:35 (время местное);

Минск — Милан: рейс B2 881 — 2 мая; вылет из Минска в 10:15, прибытие в Милан в 12:00 (время местное);

Милан — Минск: рейс B2 882 — 2 мая; вылет из Милана в 12:50, прибытие в Минск в 16:30 (время местное).





Ранее регулярные полеты из Беларуси в Италию были приостановлены в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой.