«Заряженный» Volkswagen Golf R подловили на испытаниях

Источник материала: Tut.by

Volkswagen Golf восьмого поколения уже обзавелся тремя мощными модификациями , среди которых и новый GTI, а позже в этом году к ним присоединится самая «экстремальная» версия Golf R.





На днях в объектив шпионов попал уже практически товарный экземпляр хэтчбека, проходящий испытания в Германии на Нюрбургринге. От прочих «разогретых» версий Golf «пятидверка» в R-исполнении будет отличаться еще более агрессивным обвесом и декором — в частности, это иной дизайн переднего бампера с воздухозаборниками по краям вместо шестиугольников противотуманок и чуть перекроенная корма с элементом диффузора со сдвоенными выхлопными патрубками с разных сторон бампера.





Также Golf R получит заниженную подвеску с адаптивными амортизаторами. Под капотом ожидается новейшая версия турбомотора 2.0 TSI серии EA888 от нового Golf GTI, но его мощность будет поднята до 333 л.с. Как и у нынешней версии, он будет работать в комбинации с 7-ступенчатым «роботом» и полным приводом с муфтой Haldex. «Механику», по всей видимости, из гаммы Golf R будет убрана.





Премьера нового Golf R должна состояться в сентябре этого года. Также есть информация, что в следующем году немцы выведут на рынок еще более мощную версию Golf R Plus с форсированным до 400 л.с. двигателем.