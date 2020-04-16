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«Заряженный» Volkswagen Golf R подловили на испытаниях

16.04.2020 09:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Volkswagen Golf восьмого поколения уже обзавелся тремя мощными модификациями, среди которых и новый GTI, а позже в этом году к ним присоединится самая «экстремальная» версия Golf R.


На днях в объектив шпионов попал уже практически товарный экземпляр хэтчбека, проходящий испытания в Германии на Нюрбургринге. От прочих «разогретых» версий Golf «пятидверка» в R-исполнении будет отличаться еще более агрессивным обвесом и декором — в частности, это иной дизайн переднего бампера с воздухозаборниками по краям вместо шестиугольников противотуманок и чуть перекроенная корма с элементом диффузора со сдвоенными выхлопными патрубками с разных сторон бампера.


Также Golf R получит заниженную подвеску с адаптивными амортизаторами. Под капотом ожидается новейшая версия турбомотора 2.0 TSI серии EA888 от нового Golf GTI, но его мощность будет поднята до 333 л.с. Как и у нынешней версии, он будет работать в комбинации с 7-ступенчатым «роботом» и полным приводом с муфтой Haldex. «Механику», по всей видимости, из гаммы Golf R будет убрана.


Премьера нового Golf R должна состояться в сентябре этого года. Также есть информация, что в следующем году немцы выведут на рынок еще более мощную версию Golf R Plus с форсированным до 400 л.с. двигателем.

 
 
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Volkswagen Golf восьмого поколения уже обзавелся тремя мощными модификациями, включая и новый GTI, а позже в этом году к ним присоединится самая «экстремальная» версия Golf R
 
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