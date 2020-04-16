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Илья Болтрушевич: «Меня очень удивило, что где-то написали, что матч с «Неманом» был договорным. Плюс вплели моего отца… Я был просто в шоке!»

16.04.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

21-летний игрок дубля «Белшины» Илья Болтрушевич в разговоре с корреспондентом Tribuna.com ответил на вопрос о матче с «Неманом», где при 0:0 до 61-й минуты закончилась встреча со счетом 5:2 в пользу гродненцев. Во время матча наблюдалось движение коэффициентов и затем сильно изменились в пользу команды из Гродно.

– В первые 60 минут мы играли неплохо, могли даже вести в счете. Потом случился гол из-за нашей ошибки на ровном месте. Наверное, это как-то прибило команду и лично меня. Последние полчаса мы сыграли плохо, я этого не отрицаю.

Незадолго до этого матча я заболел ротавирусной инфекцией, поэтому физически где-то был готов не на все сто процентов. На протяжение всей игры чувствовал себя не очень хорошо. Плюс нужно учесть условия, в которых мы добирались до Гродно. Это тоже сказалось. Конечно, можно считать, что все это отговорки, но футбол состоит из мелочей. Еще раз, я признаю, что в этом матче сыграл плохо. Но судить об уровне игрока по одной встрече тоже считаю неправильным. Каждый может допустить ошибку. Даже на более высоком уровне. Меня очень удивило, что где-то написали, что этот матч был договорным. Плюс во все это вплели моего отца… Я был просто в шоке! Я бы ни за какие деньги не согласился участвовать в чем-то подобном», – сказал Болтрушевич.

Илья Болтрушевич – сын культового футболиста «Днепра» и «Белшины» Эдуарда Болтрушевича.
 
Теги: Гродно
 
 
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21-летний игрок дубля «Белшины» Илья Болтрушевич в разговоре с корреспондентом Tribuna.com ответил на вопрос о матче с «Неманом», где при 0:0 до 61-й минуты закончилась...
 
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