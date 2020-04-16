Илья Болтрушевич: «Меня очень удивило, что где-то написали, что матч с «Неманом» был договорным. Плюс вплели моего отца… Я был просто в шоке!»

– В первые 60 минут мы играли неплохо, могли даже вести в счете. Потом случился гол из-за нашей ошибки на ровном месте. Наверное, это как-то прибило команду и лично меня. Последние полчаса мы сыграли плохо, я этого не отрицаю.





Незадолго до этого матча я заболел ротавирусной инфекцией, поэтому физически где-то был готов не на все сто процентов. На протяжение всей игры чувствовал себя не очень хорошо. Плюс нужно учесть условия, в которых мы добирались до Гродно. Это тоже сказалось. Конечно, можно считать, что все это отговорки, но футбол состоит из мелочей. Еще раз, я признаю, что в этом матче сыграл плохо. Но судить об уровне игрока по одной встрече тоже считаю неправильным. Каждый может допустить ошибку. Даже на более высоком уровне. Меня очень удивило, что где-то написали, что этот матч был договорным. Плюс во все это вплели моего отца… Я был просто в шоке! Я бы ни за какие деньги не согласился участвовать в чем-то подобном», – сказал Болтрушевич.





Илья Болтрушевич – сын культового футболиста «Днепра» и «Белшины» Эдуарда Болтрушевича.