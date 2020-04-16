«Самая совершенная версия F-15» совершила первый полет

Источник материала: Tut.by

Четырнадцатого апреля Boeing успешно провела первые летные испытания F-15QA, который сама корпорация называет «самой совершенной версией реактивного самолета F-15, из когда-либо выпускавшихся». Об этом пишет Naked Science.

What’s a «Viking takeoff»? Watch as the Qatar Emiri Air Force #F15 demonstrates the maneuver during its first flight. pic.twitter.com/wLHEuvH0Lt — Boeing Defense (@BoeingDefense) April 14, 2020

Разработанный специально для Военно-воздушных сил Катара истребитель продемонстрировал свои возможности во время 90-минутого полета. Машина взлетела и приземлилась в международном аэропорту Ламберт в Сент-Луисе.

Известно, что истребитель F-15QA оснащен современной радиолокационной станцией Raytheon AN/APG-63(v)3 с активной фазированной антенной решеткой и двумя двигателями General Electric GE F110−129.

Как и другие современные версии F-15, он может применять широкий спектр вооружений. Всего в рамках заключенного в 2017 году контракта Катар должен получить 36 таких машин.