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«Открытого огня в зоне отчуждения нет»: спасатели продолжают тушить тление в районе Чернобыльской АЭС

16.04.2020 10:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Открытого огня в зоне отчуждения нет»: спасатели продолжают тушить тление в районе Чернобыльской АЭС

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС Открытого огня нет, спасатели тушат тлеющие пни и древесину – говорится в сообщении пресс-службы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В тушении тлеющего огня задействованы более 500 человек и свыше 100 единиц техники, в том числе два вертолета.

По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Беларуси, радиационная обстановка в стране находится под постоянным контролем.

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС Открытого огня нет, спасатели тушат тлеющие пни и древесину – говорится в сообщении пресс-службы Госслужбы Украины по...
 
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