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«Открытого огня в зоне отчуждения нет»: спасатели продолжают тушить тление в районе Чернобыльской АЭС
Источник материала: ОНТ
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС Открытого огня нет, спасатели тушат тлеющие пни и древесину – говорится в сообщении пресс-службы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В тушении тлеющего огня задействованы более 500 человек и свыше 100 единиц техники, в том числе два вертолета.
По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Беларуси, радиационная обстановка в стране находится под постоянным контролем.
Фото: © РИА Новости / Стрингер
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«Открытого огня в зоне отчуждения нет»: спасатели продолжают тушить тление в районе Чернобыльской АЭС
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС Открытого огня нет, спасатели тушат тлеющие пни и древесину – говорится в сообщении пресс-службы Госслужбы Украины по...
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