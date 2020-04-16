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Новые витражи и реставрация фресок. Что сейчас происходит в бывшем Дворце текстильщиков в Гродно
Источник материала: Tut.by
В бывшем дворце текстильщиков продолжаются работы по реставрации здания. Строители завершают устройство двускатной крыши и проводят наружные работы,
Как рассказал главный инженер УКСа Гродно Олег Матюшик, после обследования фундаментов фасада, выходящего к Дому быта, надо было было усилить фундаменты колонн: нашли решение — предоставили проект возведения там усиливающей подпорной стенки.
Строительные управления «Гроднопромстроя» сейчас проводят наружные работы: вставляют оконные витражи со стороны площади, выполняют реставрацию колонн и фресок главного фасада, а также грунтовку и шпаклевку стен.
В мае строители планируют приступить к покраске главного фасада дворца и завершить эти работы к началу лета. А полностью дворец планируют сдать в конце 2020 года.
В обновленном здании на трех этажах разместятся экспозиции музея природы и новейшей истории Гродненщины.
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Там продолжаются работы по реставрации здания.
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