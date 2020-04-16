Новые витражи и реставрация фресок. Что сейчас происходит в бывшем Дворце текстильщиков в Гродно

Источник материала: Tut.by

В бывшем дворце текстильщиков продолжаются работы по реставрации здания. Строители завершают устройство двускатной крыши и проводят наружные работы, сообщает «Гродненская правда».



Фото: grodnonews.by

Как рассказал главный инженер УКСа Гродно Олег Матюшик, после обследования фундаментов фасада, выходящего к Дому быта, надо было было усилить фундаменты колонн: нашли решение — предоставили проект возведения там усиливающей подпорной стенки.



Фото: grodnonews.by

Строительные управления «Гроднопромстроя» сейчас проводят наружные работы: вставляют оконные витражи со стороны площади, выполняют реставрацию колонн и фресок главного фасада, а также грунтовку и шпаклевку стен.









В мае строители планируют приступить к покраске главного фасада дворца и завершить эти работы к началу лета. А полностью дворец планируют сдать в конце 2020 года.

В обновленном здании на трех этажах разместятся экспозиции музея природы и новейшей истории Гродненщины.