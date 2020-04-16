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Житель Пружан при строительстве дома нашел костные останки

16.04.2020 10:22 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Пружанах при строительстве дома обнаружены костные останки, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.

Житель Пружан при строительстве дома нашел костные останки

В милицию обратился местный житель. По словам мужчины, он готовил котлован под фундамент для возведения дома и наткнулся на костные останки. На место выехала следственно-оперативная группа с участием специалиста ГКСЭ. По предварительному заключению судебно-медицинского эксперта, давность захоронения составляет более 50 лет. Для установления, какому количеству людей принадлежат фрагменты и более точной их давности, назначена экспертиза.

Как рассказал хозяин участка, раньше при демонтаже хозяйственной постройки он обнаружил еврейский памятник. Тогда о находке сообщил общине. По воспоминаниям местных жителей, во время Великой Отечественной войны на этой территории располагалось еврейское гетто.

Проводится проверка.

 
 
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  В Пружанах при строительстве дома обнаружены костные останки, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета...
 
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