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Belavia возобновляет часть рейсов в Италию
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Авиакомпания Belavia частично возобновит полеты в Италию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже 17 апреля в 09:45 утра намечен первый рейс из Минска в Рим. Еще два запланированы на 24 апреля и 1 мая. По направлению Минск – Милан рейс будет организован 2 мая.
В целом количество рейсов в связи с эпидемиологической ситуацией по-прежнему сокращено. За подробной информацией следите на сайте авиаперевозчика.
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Новости Беларуси. Авиакомпания Belavia частично возобновит полеты в Италию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже 17 апреля в 09:45 утра намечен первый рейс...
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