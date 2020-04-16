Белорусы смогут получить «шенген» за два дня, но в два раза дороже. А бесплатно — 13 категорий

Источник материала: Виртуальный Брест

Появился полный текст «Соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом об упрощении выдачи виз». Осталось еще несколько подписей, и визы для белорусов будут стоить 35 евро. Документ был опубликован на Национальном правовом интернет-портале. TUT.BY изучил документ и выбрал самые интересные положения.

Фото:TUT.BY

Визу можно будет получить всего за два дня, но заплатить придется вдвое дороже — 70 евро. В документе отмечается, что консульское учреждение должно быть согласно принять решение так быстро.

13 категорий граждан смогут получить многоразовый «шенген» на пять лет бесплатно:

Члены национальных и региональных правительств и парламентов, Конституционного суда и Верховного суда (если они не освобождены от необходимости получения виз);

Члены официальных делегаций, которые имеют необходимость регулярно принимать участие в официальных встречах, консультациях, переговорах или программах обмена, а также в мероприятиях, проводимых на территории государств-членов Евросоюза межправительственными организациями;

Родственники (муж, жена, дети в возрасте до 21 года или на иждивении, родители и лица, исполняющие родительские обязанности, дедушки и бабушки, внуки и внучки), посещающие граждан Беларуси, легально проживающих на территории государств-членов Евросоюза или граждан ЕС, проживающих на территории государств, гражданами которых они являются;

Участники научной, учебной (касается вузов), культурной и творческой деятельности, в том числе университетских и других программ обмена;

Школьники, студенты, аспиранты и сопровождающие их преподаватели, направляющиеся на обучение или учебную стажировку, в том числе в рамках программ обмена;

Спортсмены и лица, сопровождающие их с целью исполнения профессиональных обязанностей;

Участники официальных программ обмена, организованных городами-побратимами и другими муниципальными единицами;

Представители общественных организаций гражданского общества, которые едут в одну из стран Евросоюза на тренинги, семинары, конференции, в том числе в рамках программ обмена;

Участники официальных программ трансграничного сотрудничества Евросоюза между Беларусью и ЕС;

Инвалиды и и при необходимости сопровождающие их лица;

Лица, имеющие документы, подтверждающие необходимость поездки в гуманитарных целях (похороны, тяжелая болезнь близкого родственника, срочное медицинское лечение), вместе с сопровождающими их лицами;

Лица, имеющие документы, подтверждающие необходимость поездки на похороны близкого родственника или для посещения серьёзно больного близкого родственника.

Дети в возрасте до 12 лет.

Стоимость услуг визовых центров не должна превышать 30 евро. При этом белорусы имеют право обращаться напрямую в посольство той страны, куда они захотят отправиться.

Решение о выдаче «шенгена» консульскими учреждениями и дипмиссиями должны приниматься в течение 10 календарных дней. В некоторых случаях этот срок может быть увеличен до 30 календарных дней. Период принятия решения о рассмотрении выдачи визы может быть сокращен до 2 календарных дней или даже меньше — в особо срочных случаях.

В Соглашении также прописаны документы, подтверждающих цель поездки, которые надо подавать той или иной категории граждан на получение «шенгена». Также в документе прописаны категории граждан, которые могут претендовать на пятилетний «шенген».

Дорога к «визам по 35»

Напомним, с 2 февраля в Евросоюзе вступил в силу новый Визовый кодекс, теперь за визу белорусам приходится платить 80 евро.

Но 8 января Беларусь и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и соглашение о реадмиссии. Визовое соглашение делает получение «шенгена» проще и понижает его стоимость до 35 евро. Белорусская сторона — парламент, Совет Республики и президент Беларуси уже ратифицировали соглашение.

Теперь документы должны утвердить в Европарламенте, а после Совет ЕС сможет официально завершить ратификацию соглашений.

После этого «шенген» для белорусов будет стоить 35 евро, а получить его станет проще. Пониженная цена виз для Беларуси начнет действовать, предположительно, в июне.