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Белорусы смогут получить «шенген» за два дня, но в два раза дороже. А бесплатно — 13 категорий
16.04.2020 10:22 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Появился полный текст «Соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом об упрощении выдачи виз». Осталось еще несколько подписей, и визы для белорусов будут стоить 35 евро. Документ был опубликован на Национальном правовом интернет-портале. TUT.BY изучил документ и выбрал самые интересные положения.
Фото:TUT.BY
Визу можно будет получить всего за два дня, но заплатить придется вдвое дороже — 70 евро. В документе отмечается, что консульское учреждение должно быть согласно принять решение так быстро.
13 категорий граждан смогут получить многоразовый «шенген» на пять лет бесплатно:
Стоимость услуг визовых центров не должна превышать 30 евро. При этом белорусы имеют право обращаться напрямую в посольство той страны, куда они захотят отправиться.
Решение о выдаче «шенгена» консульскими учреждениями и дипмиссиями должны приниматься в течение 10 календарных дней. В некоторых случаях этот срок может быть увеличен до 30 календарных дней. Период принятия решения о рассмотрении выдачи визы может быть сокращен до 2 календарных дней или даже меньше — в особо срочных случаях.
В Соглашении также прописаны документы, подтверждающих цель поездки, которые надо подавать той или иной категории граждан на получение «шенгена». Также в документе прописаны категории граждан, которые могут претендовать на пятилетний «шенген».
Дорога к «визам по 35»
Напомним, с 2 февраля в Евросоюзе вступил в силу новый Визовый кодекс, теперь за визу белорусам приходится платить 80 евро.
Но 8 января Беларусь и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и соглашение о реадмиссии. Визовое соглашение делает получение «шенгена» проще и понижает его стоимость до 35 евро. Белорусская сторона — парламент, Совет Республики и президент Беларуси уже ратифицировали соглашение.
Теперь документы должны утвердить в Европарламенте, а после Совет ЕС сможет официально завершить ратификацию соглашений.
После этого «шенген» для белорусов будет стоить 35 евро, а получить его станет проще. Пониженная цена виз для Беларуси начнет действовать, предположительно, в июне.
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Появился полный текст «Соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом об упрощении выдачи виз». Осталось еще несколько подписей, и визы для...
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