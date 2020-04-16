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Праздновать Купалье в Александрии в этом году планируют 11 и 12 июля
Источник материала: Tut.by
Праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей») в 2020 году планируется провести в Шкловском районе 11−12 июля,
На Купалье в Александрию, как правило, съезжаются не только жители соседних регионов, но также аграрии со всей Могилевской области — на награждение. А торговлю ведут белорусы, россияне, украинцы, несколько раз приезжали литовцы, поляки. Среди артистов, которые выступают на двух сценах, также бывают иностранцы.
В каком формате праздник собираются проводить в этом году, пока не сообщается.
В прошлом году Купалье отмечали на малой родине президента 6 и 7 июля. И это
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О переносе мероприятия из-за пандемии коронавируса пока не говорят.
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