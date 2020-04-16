Праздновать Купалье в Александрии в этом году планируют 11 и 12 июля

Источник материала: Tut.by

Праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей») в 2020 году планируется провести в Шкловском районе 11−12 июля, сообщается на сайте Могилевского облисполкома. Торговля уже принимает заявки на работу на празднике.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На Купалье в Александрию, как правило, съезжаются не только жители соседних регионов, но также аграрии со всей Могилевской области — на награждение. А торговлю ведут белорусы, россияне, украинцы, несколько раз приезжали литовцы, поляки. Среди артистов, которые выступают на двух сценах, также бывают иностранцы.

В каком формате праздник собираются проводить в этом году, пока не сообщается.

В прошлом году Купалье отмечали на малой родине президента 6 и 7 июля. И это был 10 по счету праздник на берегу Днепра на границе Могилевской и Витебской областей в агрогородке Александрия. Главной темой второй год подряд была тема малой родины.