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Совмин разрешил не начислять в 2020 году амортизацию
16.04.2020 10:22 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Правительство разрешило не начислять в 2020 году амортизацию основных средств и нематериальных активов. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 15 апреля 2020 года №229, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского
Как пояснили в
Документом установлено, что организации и индивидуальные предприниматели вправе принять решение о неначислении амортизации с 1 января по 31 декабря 2020 года по всем или отдельным объектам основных средств и нематериальных активов, используемым ими в предпринимательской деятельности.
При этом нормативные сроки службы и сроки полезного использования объектов основных средств и нематериальных активов продлеваются на срок, в котором начисление амортизации не производилось.
Организации, имущество которых находится в госсобственности, доли (акции) в уставных фондах которых принадлежат Республике Беларусь и административно-территориальным единицам, уведомляют республиканские органы госуправления и другие госорганизации, подчиненные правительству, другие госорганы и госорганизации, местные исполнительные и распорядительные органы о принятии решения в трехдневный срок.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2020 года.
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Правительство разрешило не начислять в 2020 году амортизацию основных средств и нематериальных активов. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 15...
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