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Какие вопросы рассмотрит белорусский парламент 16 апреля?

16.04.2020 11:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Весенняя сессия белорусского парламента продолжается. 16 апреля состоится очередное заседание депутатов. На повестку вынесен большой международный блок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие вопросы рассмотрит белорусский парламент 16 апреля?

В Овальном зале рассмотрят пакет документов по развитию евразийской интеграции. В частности, обсудят соглашение об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и Китая. Кроме того, парламентарии рассмотрят поправки в законы о промышленной безопасности и перевозке опасных грузов, идентификации, регистрации и некоторые другие.

Какие вопросы рассмотрит белорусский парламент 16 апреля?

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Новости Беларуси. Весенняя сессия белорусского парламента продолжается. 16 апреля состоится очередное заседание депутатов. На повестку вынесен большой...
 
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