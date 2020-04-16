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Нужна работа? Некоторые предприятия на Витебщине ищут людей, чтобы шить маски

16.04.2020 10:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В связи с массовым выпуском средств защиты предприятия легкой промышленности Витебской области ищут новых работников, сообщают «Витьбичи».


Фото: pixabay.com

Предприятия белорусской легкой промышленности массово перепрофилируются под пошив защитных костюмов, масок, шапочек и перчаток. Не осталась в стороне и Витебская область. Так, на меховом комбинате в областном центре один цех полностью переведен на выпуск масок, подключаются к этому процессу и специалисты сырейно-красильного производства.

Оршанский льнокомбинат, фабрика «Знамя индустриализации» и другие готовы трудоустроить людей для помощи в пошиве защитных изделий.

«Знамя индустриализации» может дать работу 45 иногородним (столько свободных мест в общежитии предприятия) или же трудоустроить около 100 человек, не нуждающихся в жилье. Соответствующие заявки уже подали в центр занятости.

— Если человек не имеет специального образования и опыта, но хочет работать и может быть полезным в таком важном деле, как пошив защитных средств, мы готовы обучить каждого, кто откликнется на эти вакансии. Им помогут опытные специалисты, — говорит гендиректор фабрики Андрей Шамшура.

Профессиональные швеи шьют защитные костюмов для медиков — эту линию на фабрике запустили недавно. А новые руки позволили бы предприятию увеличить выпуск медицинских марлевых масок на 10 тысяч штук в сутки. Сейчас их здесь выпускают свыше 50 тысяч штук.

 
 
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Предприятия белорусской легкой промышленности массово перепрофилируются под пошив защитных костюмов, масок, шапочек и перчаток.
 
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