Более 200 литров спирта пытался продать слесарь из Витебска

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В этой ситуации находятся и те, кто пытается получить спекулятивную сверхприбыть, перепродавай втридорога то, что пользуется повышенным спросом. Например спирт, который сегодня можно использовать как один из ингредиентов антисептиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Так, в Витебске изъяли более 200 литров такого вещества. Жидкостью были заполнены канистры, которые правоохранители обнаружили в гараже местного жителя. Мужчина, слесарь одного из предприятий города, пытался продать нынче востребованный товар. По словам неудавшегося предпринимателя, спирт он успел купить в России еще до того, как закрыли границы.





Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома:

Правоохранителями в ходе оперативно-розыскных мероприятий было обнаружено место, где хранился спирт. Всего было изъято 220 литров спиртосодержащей жидкости на общую сумму около 2 000 рублей.

В отношении витебчанина начат административный процесс. Спиртосодержащая жидкость изъята.



