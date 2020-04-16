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Более 200 литров спирта пытался продать слесарь из Витебска

16.04.2020 11:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В этой ситуации находятся и те, кто пытается получить спекулятивную сверхприбыть, перепродавай втридорога то, что пользуется повышенным спросом. Например спирт, который сегодня можно использовать как один из ингредиентов антисептиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 200 литров спирта пытался продать слесарь из Витебска

Так, в Витебске изъяли более 200 литров такого вещества. Жидкостью были заполнены канистры, которые правоохранители обнаружили в гараже местного жителя. Мужчина, слесарь одного из предприятий города, пытался продать нынче востребованный товар. По словам неудавшегося предпринимателя, спирт он успел купить в России еще до того, как закрыли границы.

Более 200 литров спирта пытался продать слесарь из Витебска

Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома:
Правоохранителями в ходе оперативно-розыскных мероприятий было обнаружено место, где хранился спирт. Всего было изъято 220 литров спиртосодержащей жидкости на общую сумму около 2 000 рублей.

В отношении витебчанина начат административный процесс. Спиртосодержащая жидкость изъята.

Более 200 литров спирта пытался продать слесарь из Витебска

Люди в материале: Ольга Шкуратова

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В этой ситуации находятся и те, кто пытается получить спекулятивную сверхприбыть, перепродавай втридорога то, что пользуется повышенным спросом....
 
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