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Природа все перепутала: на православную Пасху будет холоднее, чем в январе

16.04.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во второй половине апреля синоптики обещают температуру на 2 - 5 градусов ниже климатической нормы



Зимнюю одежду можно снова доставать из шкафов - природа опять все перепутала. Фотографироваться с цветущими деревьями, похоже, придется в пуховиках.

В пятницу и выходные дни заметно похолодает:

- Мы ожидаем поступление более прохладных воздушных масс со Скандинавии и прогнозируем ночную температуру от -3 до +3 градусов, днем в пятницу +6…+13, в субботу - от +4 до +11 градусов, - рассказал Александр Беганский, начальник службы метеопрогнозов Белгидромета. - Такая температура примерно на 2 - 5 градусов ниже климатической нормы. Местами, больше по северным и центральным районам страны, ожидаются осадки, в основном мокрый снег.

По предварительному прогнозу синоптиков, до середины следующей недели существенного потепления ждать не стоит.


- Выходит, что погода в середине апреля у нас такая, как была в январе?

- Да, очень похоже, учитывая, что прошедшая зима у нас была самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Точнее, такую погоду можно сравнить с первой декадой февраля. А в отдельные дни января погода была даже более теплой, ведь сейчас мы прогнозируем отрицательные температуры по ночам, а тогда были положительные.
 
 
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Во второй половине апреля синоптики обещают температуру на 2 - 5 градусов ниже климатической нормы
 
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