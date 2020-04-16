Природа все перепутала: на православную Пасху будет холоднее, чем в январе









Зимнюю одежду можно снова доставать из шкафов - природа опять все перепутала. Фотографироваться с цветущими деревьями, похоже, придется в пуховиках.





В пятницу и выходные дни заметно похолодает:





- Мы ожидаем поступление более прохладных воздушных масс со Скандинавии и прогнозируем ночную температуру от -3 до +3 градусов, днем в пятницу +6…+13, в субботу - от +4 до +11 градусов, - рассказал Александр Беганский, начальник службы метеопрогнозов Белгидромета. - Такая температура примерно на 2 - 5 градусов ниже климатической нормы. Местами, больше по северным и центральным районам страны, ожидаются осадки, в основном мокрый снег.





По предварительному прогнозу синоптиков, до середины следующей недели существенного потепления ждать не стоит.









- Выходит, что погода в середине апреля у нас такая, как была в январе?





- Да, очень похоже, учитывая, что прошедшая зима у нас была самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Точнее, такую погоду можно сравнить с первой декадой февраля. А в отдельные дни января погода была даже более теплой, ведь сейчас мы прогнозируем отрицательные температуры по ночам, а тогда были положительные.