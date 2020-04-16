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Запрет на посещение лесов действует в 81 районе Беларуси.
Источник материала: Mlife
Причина введения временных запретов - высокий класс пожарной опасности. Основной причиной пожаров по-прежнему остается человеческий фактор. Люди выжигают сухую растительность, в результате порывов ветра огонь переходит в лесной фонд, зачастую страдает личное имущество населения. "Министерство лесного хозяйства напоминает о недопустимости подобных действий", - подчеркнули в пресс-службе.
На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. С ее помощью можно в оперативном режиме отследить, в каких регионах временно запрещено посещать лесной фонд.
На сайте Мозырского опытного лесхоза есть информация, о мерах предосторожности в лесу в период снятия запрета на посещения.
Как не допустить беды в лесу?
1. Не бросайте сигареты, окурки, спички, не убедившись, что они надежно потушены.
2. Не разводите костры на захламленном месте, среди густой сухой травы, на сухой моховой подушке – предварительно очистите место для костра, уберите с нег о все растительные остатки.
3. Не разводите большой огонь среди близко расположенных кустарников, под кронами деревьев, в сухом травостое.
4. При сильном ветре загородите костер от ветра естественными или искусственными преградами (вывороченными комлями деревьев, камнями и пр.)
5. С особой осторожностью используйте в качестве топлива породы деревьев, дающие при сгорании много искр. Смешивайте в костре эти породы деревьев с другими, не дающими много искр.
6. Делайте костры компактными, на небольшом участке, не растягивайте его по площади.
7. Не оставляйте костер без присмотра на продолжительное время.
8. Не добавляйте в костер новых длинных и толстых дров примерно за полчаса до окончательного ухода из леса, чтобы в костре не оставалось крупных головешек, которые трудно тушить и которые могут долго тлеть без проявления наружных признаков.
9. Уходя от костра совсем, тщательно погасите его. Если близко есть источник воды – залейте все крупные головешки по отдельности, отделив их от костра и положив рядом с ним. А костер с остатками золы залейте дополнительно, помешивая его при этом палкой, чтобы он лучше пропитался водой. Если воды недостаточно, закопайте костер землей, полейте сверху водой, окопайте место костра (кострище) канавкой.
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По состоянию на 16 апреля запреты действуют уже во всех районах Гомельской, Брестской и Гродненской областей. И в некоторых районах Минской области.далее...
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