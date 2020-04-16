Вниманию педагогических работников

Рекомендации по выполнению учебных программ (IV четверть 2019/2020 учебного года)
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1. Рекомендации по выполнению учебной программы в I–IV классах учреждений общего среднего образования (IV четверть 2019/2020 учебного года).
2. Рекомендации по выполнению учебных программ в V–IX классах учреждений общего среднего образования (IV четверть 2019/2020 учебного года).
3. Рекомендации по выполнению учебной программы в X–XI классах учреждений общего среднего образования (IVчетверть 2019/2020 учебного года).
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