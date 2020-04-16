Вниманию педагогических работников

Источник материала: Новости Дзержинска

Рекомендации по выполнению учебных программ (IV четверть 2019/2020 учебного года)

На национальном образовательном портале https://www.adu.by в разделе «Образовательный процесс. 2019/2020» размещены:

1. Рекомендации по выполнению учебной программы в I–IV классах учреждений общего среднего образования (IV четверть 2019/2020 учебного года).

2. Рекомендации по выполнению учебных программ в V–IX классах учреждений общего среднего образования (IV четверть 2019/2020 учебного года).

3. Рекомендации по выполнению учебной программы в X–XI классах учреждений общего среднего образования (IVчетверть 2019/2020 учебного года).