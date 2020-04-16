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Вниманию педагогических работников

16.04.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Рекомендации по выполнению учебных программ (IV четверть 2019/2020 учебного года)

На национальном образовательном портале https://www.adu.by в разделе «Образовательный процесс. 2019/2020» размещены:

1. Рекомендации по выполнению учебной программы в I–IV классах учреждений общего среднего образования (IV четверть 2019/2020 учебного года).

2. Рекомендации по выполнению учебных программ в V–IX классах учреждений общего среднего образования (IV четверть 2019/2020 учебного года).

3. Рекомендации по выполнению учебной программы в X–XI классах учреждений общего среднего образования (IVчетверть 2019/2020 учебного года).

С материалами можно ознакомиться здесь.

 
 
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Рекомендации по выполнению учебных программ (IV четверть 2019/2020 учебного года)
 
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