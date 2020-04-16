Хозяин оставил дома камеру, чтобы посмотреть, что делает его кот в одиночестве. Вот результат

Источник материала: Tut.by

Мужчина из Швеции захотел узнать, что делает его кот, когда остается дома в одиночестве. Для этого он установил в квартире камеру и включил перед своим уходом. Хозяина не было всего полчаса — посмотрите, как на это отреагировал кот!