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Хозяин оставил дома камеру, чтобы посмотреть, что делает его кот в одиночестве. Вот результат
Источник материала: Tut.by
Мужчина из Швеции захотел узнать, что делает его кот, когда остается дома в одиночестве. Для этого он установил в квартире камеру и включил перед своим уходом. Хозяина не было всего полчаса — посмотрите, как на это отреагировал кот!
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Хозяина не было всего полчаса!
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