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Сохраняется ли право на трудовой отпуск при работе удалённо?
Источник материала: СТВ
Еще несколько недель назад в этом офисе кипела работа. Компьютеры компании были для разработчиков незаменимым инструментом, а теперь процесс, кажется, замер. Но это только на первый взгляд. В действительности, программисты лишь переместились в IT-тыл.
Корреспонденты программы
Перевести сотрудников на «удалёнку» решили еще 16 марта. С тех пор возвращения владельцев в офисный строй одиноко ждут любимые кружки и блокноты.
Скучать не приходится еще и потому, что обязанностей у сотрудников меньше не стало. Изменилась лишь локация их выполнения. А еще комнатой для совещаний теперь считаются видео-чат и мессенджер. Программа – собственная разработка компании, можно теперь сказать «всё домашнее». А потому среди участников стрима вполне естественно затесался кот. При этом в коллективе, как и раньше, придерживаются графика: в 9 утра обязательное приветствие коллег, а дальше каждый приступает к своим задачам.
Насколько затянется «удалёнка», в компании пока не знают, однако открытый финал здесь никого не пугает. После недолгой квартирной акклиматизации сотрудники вернулись к прежней продуктивности. Оказалось, расстояние на добросовестную работу влияет очень мало, а «погода в доме» даже помогает трудиться. Однако эти закономерности работают лишь тогда, когда профессионально удалиться в уют удается юридически грамотно.
Это значит, что работать из дома сотрудники будут по заранее определенной схеме. В документе фиксируют, каким образом коллеги должны связываться, как часто необходимо отчитываться руководству, и еще немало «контрольных» пунктов. И чтобы обязательства по каждому из них не затерялись в тепле домашнего очага, ситуацию на контроль берут наши профсоюзы.
И пусть моду на «дистанционку» сейчас диктует эпидемиологическая ситуация, плюсы в такой рабочей рокировке все же есть. Это отличная возможность больше времени провести с семьёй, наконец закончить ремонт, вспомнить о хобби и, возможно, даже соскучиться по офисной рутине.
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Еще несколько недель назад в этом офисе кипела работа. Компьютеры компании были для разработчиков незаменимым инструментом, а теперь процесс, кажется, замер. Но...
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