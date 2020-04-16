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Сельчанин "лечился" трактором и чуть не взлетел на воздух

16.04.2020 12:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Полоцком районе тракторист чуть не подорвался на мине.


фото носит иллюстративный характер

У агрогородка Захарничи при проведении сельхозработ тракторист на поле заметил  похожий на боеприпас предмет. 

Им оказалась немецкая минометная мина времен Второй мировой войны. 

Взрывоопасную находку приехавшие по вызову саперы уничтожили на полигоне, сообщает МВД
 
 
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В Полоцком районе тракторист чуть не подорвался на мине.
 
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