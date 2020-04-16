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Супруги из Каменецкого района украли у престарелого родственника более 23 тыс. рублей

16.04.2020 12:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Супруги из Каменецкого района украли у престарелого родственника более 23 тыс. рублей

Супружескую пару из Каменецкого района Брестской области подозревают в краже крупной суммы денег у своего пожилого родственника. Об этом сообщает пресс-служба МВД.  

Известно, что средства, в размере порядка 23 тыс. белорусских рублей, пенсионер снял со своего счета еще в феврале, после чего он спрятал валюту в своем гараже. С тех пор пенсионер регулярно проверял свой схрон, однако за день до пропажи всей суммы он не досчитался части денег. Об этом он сообщил своей дочери, которая приехала на помощь в сопровождении подозреваемых. Однако при пересчете оказалось, что тревога была ложной.


Тем не менее у сопровождавших дочь потерпевшего супругов тут же созрел план. Вечером они вернулись к гаражу, взломали его дверь и похитили металлический ящик, в котором пенсионер хранил деньги. После этого злоумышленники отправились домой в райцентр, где их и зафиксировали камеры видеонаблюдения.


Установить личности подозреваемых удалось лишь недавно. Во время обыска у них была обнаружена часть похищенной валюты, а также микроавтобус, приобретенный на украденные деньги. Известно, что супруга является близкой родственницей потерпевшего.  

Фото: МВД

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Теги: Курсы валют
 
 
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Супружескую пару из Каменецкого района Брестской области подозревают в краже крупной суммы денег у своего пожилого родственника. Об этом сообщает пресс-служба...
 
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