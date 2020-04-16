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По инициативе Беларуси обсуждено сотрудничество министерств обороны ОДКБ, СНГ и ШОС
16.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
По инициативе белорусской стороны 15 и 16 апреля состоялись телефонные переговоры начальника Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны генерал-майора Олега Воинова с руководителями органов международного военного сотрудничества министерств обороны Азербайджана, Армении, Казахстана, России и Таджикистана. Об этом
Во время переговоров были затронуты вопросы сотрудничества как в двустороннем формате, так и в многостороннем — по линии ОДКБ, СНГ и ШОС. Также стороны обсудили проведение предстоящих совместных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
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По инициативе белорусской стороны 15 и 16 апреля состоялись телефонные переговоры начальника Департамента международного военного сотрудничества Министерства...
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