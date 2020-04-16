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МАПИД отменил аукционы по продаже квартир в своем «английском» доме. И как теперь их купить?

16.04.2020 12:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

МАПИД отменил запланированные аукционы по продаже квартир в трехэтажке в английском стиле в Малиновке и выставил это жилье на продажу с фиксированной ценой. Заявления будут приниматься по классической схеме — лично в офисе застройщика.


Фото: Марина Серебрякова, TUT.BY

В Минском городском центре недвижимости уже прошло два аукциона по продаже квартир МАПИДа в трехэтажке на улице Космонавтов. Сегодня же пройдет третий. А вот запланированные последующие два аукциона застройщик отменил. Как говорит знакомый с ситуацией источник, причинами стали в числе прочего эпидемиологическая ситуация (на аукционах все же было немало людей) и нестабильный курс доллара.

В итоге 41 квартира будет продана МАПИДОм по классической схеме и по фиксированным ценам. Однокомнатные квартиры — 3300 рублей (1335 долларов на сегодня). Двухкомнатные квартиры — 3250 рублей (1315 долларов). Трехкомнатные квартиры — 3150 рублей (1275 долларов). Как видим, цена квадрата в долларах примерно та же, что и была по итогам аукционов. Но тут опять же стоит учитывать, что цена зафиксирована в рублях и к 20 апреля в долларах она может измениться.


Фото: Марина Серебрякова, TUT.BY

Прием заявлений для заключения авансового соглашения купли-продажи квартиры начнется с 20 апреля с 9.00 по адресу: Минск, проспект Жукова, 6, кабинет № 1. Для подачи заявления нужно ваше личное присутствие и паспорт.

— Если гражданин, желающий заключить авансовое соглашение купли-продажи квартиры, в течение пяти календарных дней с момента регистрации его заявления не явился для заключения соглашения и не сообщил об уважительных причинах неявки, его заявление на покупку квартиры утрачивает силу, и ОАО «МАПИД» оставляет за собой право заключить договор на заявленную квартиру с другим гражданином, — сообщает застройщик.

По всем вопросам застройщик просит звонить в отдел реализации недвижимости. Понедельник-четверг — с 9.00 до 17.00, обед с 12.45 до 13.30, в пятницу — с 9.00 до 15.00, обед с 12.45 до 13.30. Телефоны: 209−87−32, 256−62−36, 207−16−73.

Что это за проект?

Строительство двух трехэтажных домов на участке в 1,8 гектара на улице Космонавтов, 20 и 22, началось зимой 2019-го. Дома вызывали повышенный интерес как у горожан, так и у СМИ. Сейчас здания достроены и на них оформляются документы.

Как рассказали в МАПИДе, трехэтажки созданы из сборных трехслойных железобетонных панелей общей толщиной 300 мм с утеплителем. Застройщик уверяет, что по своим характеристикам такое сооружение ничем не уступает кирпичному.

В одном доме 4 подъезда, в другом — 6. В каждом подъезде — по 11 квартир. На площадке на первом этаже — «двушка», «трешка» и «четырешка». На втором и третьем этажах — «однушка», «двушка» и две «трешки». Квартиры сдаются без отделки, но зато с разводкой электрики, установленными розетками, выключателями и приборами учета. Отапливается дом от блочно-модульной газовой котельной.


Фото: Марина Серебрякова, TUT.BY

Высота потолков — 2,54 метра. Со стороны улицы Космонавтов в квартирах установлены окна повышенной звукоизоляции, а под лоджиями жильцов первого этажа устроены погреба. В квартирах, выходящих во двор, есть террасы. На фасадах и в подъездах установлены видеокамеры.

Основная парковка расположена со стороны улицы Космонавтов. На въезде во двор стоит шлагбаум. Дворовые проезды не пересекаются с пешеходными дорожками. К лету 2020 года во дворе построят детскую площадку, площадку для активного отдыха взрослых и две площадки для раздельного сбора мусора.

 
Теги: Минск
 
 
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