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Volkswagen показал прототип нового компактного кроссовера

16.04.2020 12:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бразильское подразделение Volkswagen опубликовало фотографии закамуфлированного прототипа нового компактного кроссовера Nivus. Южноамериканская премьера автомобиля состоится в скором времени, а до европейского рынка он доберется в следующем году, пишет Autonews.


В основу нового SUV ляжет модульная платформа MQB-А0, на которой базируется хэтчбек Polo седьмого поколения. Длина автомобиля составит порядка четырех метров при колесной базе 2560 миллиметров. Судя по снимкам, внешность Nivus выполнят в стиле других кроссоверов немецкого бренда. Объем багажного отделения составит 415 литров.

На момент запуска модель будет доступна с единственным наддувным трехцилиндровым бензиновым двигателем рабочим объемом один литр, развивающим 128 л.с. и 200 Нм крутящего момента. Двигатель сможет работать в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо с «автоматом» такого же диапазона. Кроссовер предложат исключительно в переднеприводной модификации.

 
 
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Немецкая марка опубликовала фотографии нового бюджетного SUV, премьера которого состоится в ближайшие месяцы. До Европы автомобиль доберется в следующем году.
 
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