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life:) первым в Беларуси запустил самостоятельную регистрацию SIM

16.04.2020 12:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Оператор life:) первым в Беларуси запустил сервис самостоятельной регистрации SIM-карты. Проще говоря: посещать салоны связи компании больше не нужно, сообщается на сайте оператора.

Представители компании говорят, что услуга позволяет подключать новых абонентов к Сети дистанционно. Пользователю достаточно купить SIM-карту у партнера оператора и самостоятельно зарегистрировать ее через специальное приложение.

«На время тестирования технологии партнерами life:) являются заправки „Белгазпромнефти“. Позже к проекту присоединятся популярные сети магазинов, гостиницы, другие общественные места и маркетплейсы», — уточняют представители компании.

На сайте оператора весь процесс описан так:

1. Скачайте приложение «life:) Регистрация» в Google Play или App Store и запустите его

Чтобы скачать приложение, нужен Wi-Fi либо подключение к интернету через мобильную связь. Сразу устанавливать SIM-карту в телефон не обязательно.

2. Отсканируйте штрих-код на пластиковом держателе SIM-карты

Держите карту ровно, избегайте засвечивания. Если не получилось ― попробуйте найти более удачную позицию или освещение и повторите еще раз.

3. Отсканируйте страницы паспорта и сверьте данные

Для граждан Республики Беларусь:

  • страница с фото (33 стр.)
  • страница с идентификационными данными (31 стр.)
  • страница с регистрацией

Для иностранных граждан:

  • страница с фото

Контролируйте положение паспортных данных в рамке на экране. Держите паспорт ровно, избегайте засвечивания. Приложение автоматически распознает данные со страниц. Не забудьте проверить их правильность. Если обнаружена неточность ― нажмите кнопку «Есть ошибка» и повторите процедуру.

4. Сфотографируйте лицо

Наведите камеру на свое лицо, затем по очереди моргните и улыбнитесь, не уходя из кадра. Приложение сверит фото с паспортом. При необходимости уберите волосы с лица, снимите очки и повторите еще раз.

5. Подпишите договор

Оставьте свою подпись (как в паспорте) при помощи движения по экрану телефона.

После этого нужно дождаться проверки данных в системе. Это может занять некоторое время.

После успешной активации SIM-карты вы увидите на экране свой номер телефона и ссылку на электронный договор (ссылка доступна 24 часа, затем договор можно запросить по телефону 909). Если SIM-карту не удалось активировать ― обратитесь с паспортом в ближайший салон.

Правда, пока услуга работает только с одним тарифом — «Шейк Мини». Первые три месяца ежемесячная плата составляет 5 рублей. В актив входит 300 минут для разговоров во все сети и безлимит интернета. После первых трех месяцев абонентская плата достигает 9,90 рублей, трафик ограничивается 5 ГБ, правда, остается безлимит на мессенджеры и 300 минут разговоров.

 
 
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Услуга позволяет подключать новых абонентов к Сети дистанционно.
 
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