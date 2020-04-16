Приметы и традиции Чистого четверга

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





Чистый (Великий) четверг в 2020 году христиане восточного обряда празднуют 16 апреля. Это один из самых важных дней Страстной недели перед праздником Пасхи.

Как сказано в Библии, Чистый четверг является первым из трех дней, которые еще называют «Большое трехдневие» в христианстве. Именно в четверг Иисус Христос установил Таинство Евхаристии на Тайной Вечере, а также был арестован первосвященниками и заслан в темницу.

Какие приметы и традиции связаны с этим днем?

Красота и здоровье

Этот день было принято начинать с купания еще до восхода солнца, а процесс физического очищения сопровождался различными обрядами: от подстригания волос девушек и парней до разных кликаний и песен.

Что интересно, умываться нужно «из серебра» – стоит бросить любое серебро в воду и после этого ею умыться. Именно поэтому предки верили, что такие обряды сохраняют красоту и здоровье верующих людей.

Еще одной особенностью в Чистый четверг считают целебную силу соли, которая называется четверговой.

После купания члены семьи должны бросить горсть соли в горшок, чтобы она служила оберегом дома на будущий год. Для увеличения силы ее запекали в печи или освящали в церкви.

Чистота в доме



Само название дня «Чистый четверг» подразумевает не только очищение тела, но и наведение порядка в своем жилище. Издавна считается, что у кого в Чистый четверг дома грязь, то и весь год он проведет в ссорах.

Наши предки верили, что в Чистый четверг поможет найти давно утерянные вещи, или же уборка сможет привлечь суженого.



Существует также поверье, что грязную воду после уборки не стоит выливать в пределах дома. Ведь негативная энергетика, которая может накопиться за долгое время, может повлиять на дальнейшую жизнь вашей семьи.



Кроме этого, с Чистого четверга на Страстную пятницу не стоит оставлять невымытой посуду и замоченное, но не выстиранное белье.

Также полезно принести в дом свечу с церковной литургии – она способна очистить энергетику дома.

Еда



Также те люди, которые более серьезно относятся к посту и Страстной неделе, после умывания утром идут на утреннюю литургию в церковь для исповеди и причастия, и перед этим ничего не едят.

И еще одним важным поверьем в четверг считают приготовление еды к Пасхе. Именно после уборки хозяйкам лучше всего приступить к выпечке куличей, раскрашиванию яиц и приготовлению вкусных праздничных блюд, которые, поскольку еще идет пост, до воскресенья пробовать на вкус нельзя.



По информации: 24tv.ua





















(Visited 1 times, 1 visits today)