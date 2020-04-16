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Александр Лукашенко об амнистии в 2020 году: мы сможем предоставить шанс и начать всё с чистого листа

16.04.2020 13:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. По случаю 75-летия Великой Победы в Беларуси будут амнистированы около 12 тысяч осужденных. Детали законопроекта, подготовленного Верховным судом, обсудили 16 апреля на встрече во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко об амнистии в 2020 году: мы сможем предоставить шанс и начать всё с чистого листа

Акт гуманизма государства коснется осужденных граждан, которые не совершали тяжкие и особо тяжкие преступления. В 2020 году круг лиц, подпадающих под амнистию, расширили. В перечень добавили несовершеннолетних распространителей наркотиков в составах организованных групп и осужденных за коррупционные преступления. Этим категориям срок отбывания наказания сократят на год.

Глава государства обратил особое внимание на то, что к уголовной ответственности привлечено немало молодежи. Это требует очень взвешенного подхода к нынешней амнистии.

Александр Лукашенко об амнистии в 2020 году: мы сможем предоставить шанс и начать всё с чистого листа

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо признать, что ответственность за такую молодежь, которая покуривала и нюхала наркотики, лежит в том числе и на нас, взрослых. Не смогли уследить за этими подростками ни родители, ни педагоги. Наша задача – обеспечить не только неотвратимость наказания за содеянное, но и скорейшую социализацию таких лиц.

И когда я говорю о том, что профилактика – так вот это урок и профилактика по наркомании для всех. Для всех. Попали туда, побывали там. Ну, может быть, повезет, выпустим оттуда. Я думаю, они в хорошем смысле смогут заразить этим «вирусом» всех. И все подумают, стоит ли этим заниматься. Это хорошая профилактика.

Александр Лукашенко об амнистии в 2020 году: мы сможем предоставить шанс и начать всё с чистого листа

Но не должно быть снисхождения к закоренелым сбытчикам наркотиков, получившим легкие деньги. Речь может идти лишь о помиловании людей, которые не представляют опасности для общества и государства. Так сказать, легкие наркоманы.

Бывает, оступился человек, но осознал тяжесть своего преступления. И если родственники за него или родители прежде всего поручаются – ну что ж, рассмотрим их просьбы. Под их личную ответственность мы сможем предоставить шанс и начать все с чистого листа. Будем наблюдать за ними, и, как я сказал, не дай бог они снова вернутся к своему промыслу или будут употреблять наркотики – естественно, место будет их там на долгую перспективу.

Александр Лукашенко об амнистии в 2020 году: мы сможем предоставить шанс и начать всё с чистого листа

По словам Президента, комиссия по помилованию должна тщательно изучить каждое ходатайство. Поручил глава государства серьезно проработать тему применения института поручительства при помиловании.

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. По случаю 75-летия Великой Победы в Беларуси будут амнистированы около 12 тысяч осужденных. Детали законопроекта, подготовленного Верховным судом,...
 
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