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Александр Лукашенко об амнистии в 2020 году: мы сможем предоставить шанс и начать всё с чистого листа
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По случаю 75-летия Великой Победы в Беларуси будут амнистированы около 12 тысяч осужденных. Детали законопроекта, подготовленного Верховным судом, обсудили 16 апреля на встрече во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Акт гуманизма государства коснется осужденных граждан, которые не совершали тяжкие и особо тяжкие преступления. В 2020 году круг лиц, подпадающих под амнистию, расширили. В перечень добавили несовершеннолетних распространителей наркотиков в составах организованных групп и осужденных за коррупционные преступления. Этим категориям срок отбывания наказания сократят на год.
Глава государства обратил особое внимание на то, что к уголовной ответственности привлечено немало молодежи. Это требует очень взвешенного подхода к нынешней амнистии.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И когда я говорю о том, что профилактика – так вот это урок и профилактика по наркомании для всех. Для всех. Попали туда, побывали там. Ну, может быть, повезет, выпустим оттуда. Я думаю, они в хорошем смысле смогут заразить этим «вирусом» всех. И все подумают, стоит ли этим заниматься. Это хорошая профилактика.
Но не должно быть снисхождения к закоренелым сбытчикам наркотиков, получившим легкие деньги. Речь может идти лишь о помиловании людей, которые не представляют опасности для общества и государства. Так сказать, легкие наркоманы.
Бывает, оступился человек, но осознал тяжесть своего преступления. И если родственники за него или родители прежде всего поручаются – ну что ж, рассмотрим их просьбы. Под их личную ответственность мы сможем предоставить шанс и начать все с чистого листа. Будем наблюдать за ними, и, как я сказал, не дай бог они снова вернутся к своему промыслу или будут употреблять наркотики – естественно, место будет их там на долгую перспективу.
По словам Президента, комиссия по помилованию должна тщательно изучить каждое ходатайство. Поручил глава государства серьезно проработать тему применения института поручительства при помиловании.
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Александр Лукашенко об амнистии в 2020 году: мы сможем предоставить шанс и начать всё с чистого листа
Новости Беларуси. По случаю 75-летия Великой Победы в Беларуси будут амнистированы около 12 тысяч осужденных. Детали законопроекта, подготовленного Верховным судом,...
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