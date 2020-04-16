Минчанам не станут отключать горячую воду на время самоизоляции

Источник материала: KYKY

Первый замминистра ЖКХ Геннадий Трубило пообещал перенести отключение горячей воды с 11 мая на более поздний срок. Например, на сентябрь, перед новым отопительным сезоном. Это прозвучало во время онлайн-конференции чиновников с беларусами на тему эпидемии в стране.