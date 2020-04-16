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Минчанам не станут отключать горячую воду на время самоизоляции
Источник материала: KYKY>
Первый замминистра ЖКХ Геннадий Трубило пообещал перенести отключение горячей воды с 11 мая на более поздний срок. Например, на сентябрь, перед новым отопительным сезоном. Это
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Министерство жилищно-коммунального хозяйства пообещало перенести отключение горячей воды с 11 мая на более поздний срок. Например, на сентябрь, перед новым...
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