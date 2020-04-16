«Ни один санаторий не закрыт на карантин»: Белорусские здравницы снижают цены на путевки на 10-40%

Источник материала: ОНТ

Белорусские санатории снижают цены на путевки из-за падения спроса на путевки на апрель-май. Об этом сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский во время стрима «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19».

Также Геннадий Болбатовский сообщил, что среди белорусских здравниц нет закрытых на карантин. При этом повсеместно применяются методы социального дистанцирования, увеличены интервалы между мероприятиями, проводится постоянная санобработка.

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