﻿ Правительство Беларуси назвало суммы господдержки деревообработке и цементной отрасли. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Правительство Беларуси назвало суммы господдержки деревообработке и цементной отрасли

16.04.2020 13:54 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусские предприятия деревообработки, цементные и стекольные заводы должны выпустить и передать в собственность государства свои акции на сумму оказанной им государственной поддержки.

Такое требование правительства содержится в опубликованном сегодня постановлении Совмина №222 от 14 апреля 2020 года.

«Увеличить долю Республики Беларусь в уставных фондах акционерных обществ на сумму государственной поддержки, предоставленной из республиканского бюджета… В случае отсутствия у акционерных обществ собственных средств увеличение доли Республики Беларусь в их уставных фондах осуществляется в последующие годы при наличии собственных средств», - говорится в документе

В перечень эмитентов акций в пользу государства включены 11 предприятий, включая 3 цементных завода: Белорусский цементный завод», «Красносельскстройматериалы», «Кричевцементношифер», которым была предоставлена господдержка на суммы 11,418 млн., 5,761 млн. и 15,649 млн. соответственно.

В свою очередь, Гомельстекло, Гродненский стеклозавод и стеклозавод «Неман» получили от государства 12,69 млн., 380,8 тыс. и 4,138 млн. рублей господдержки.

Согласно документу, 5-ти предприятиям деревообработки - Ивацевичидреву, Светлогорскому целлюлозно-картонный комбинату, Гомельдреву, Речицадреву и Мостовдреву – оказана господдержка в суммах 14,076 млн., 69,934 млн., 2,319 млн., 2,877 млн. и 2,359 млн. рублей соответственно.

Господдержка перечисленным предприятиям предоставлялась согласно указам и распоряжениям Лукашенко, постановлениям Совмина, датируемым еще начиная с 2006 года.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские предприятия деревообработки, цементные и стекольные заводы должны выпустить и передать в собственность государства свои акции на сумму оказанной им...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко менее чем за сутки отменил послание к парламенту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика