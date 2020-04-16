Правительство Беларуси назвало суммы господдержки деревообработке и цементной отрасли

Такое требование правительства содержится в опубликованном сегодня постановлении Совмина №222 от 14 апреля 2020 года.





«Увеличить долю Республики Беларусь в уставных фондах акционерных обществ на сумму государственной поддержки, предоставленной из республиканского бюджета… В случае отсутствия у акционерных обществ собственных средств увеличение доли Республики Беларусь в их уставных фондах осуществляется в последующие годы при наличии собственных средств», - говорится в документе





В перечень эмитентов акций в пользу государства включены 11 предприятий, включая 3 цементных завода: Белорусский цементный завод», «Красносельскстройматериалы», «Кричевцементношифер», которым была предоставлена господдержка на суммы 11,418 млн., 5,761 млн. и 15,649 млн. соответственно.





В свою очередь, Гомельстекло, Гродненский стеклозавод и стеклозавод «Неман» получили от государства 12,69 млн., 380,8 тыс. и 4,138 млн. рублей господдержки.





Согласно документу, 5-ти предприятиям деревообработки - Ивацевичидреву, Светлогорскому целлюлозно-картонный комбинату, Гомельдреву, Речицадреву и Мостовдреву – оказана господдержка в суммах 14,076 млн., 69,934 млн., 2,319 млн., 2,877 млн. и 2,359 млн. рублей соответственно.





Господдержка перечисленным предприятиям предоставлялась согласно указам и распоряжениям Лукашенко, постановлениям Совмина, датируемым еще начиная с 2006 года.