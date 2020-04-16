Цены на квартиры в мартовских сделках оказались самыми высокими за 5 лет!

Март отметился довольно любопытной структурой спроса. Доля сделок с 1-комнатными квартирами оказалась самой низкой за последние 3 года (36,1%). Лидировали в списке покупательских предпочтений «двушки», на которые пришлось 39% всех сделок.





Лишь 7% сделок были проведены с квартирами в готовых новостройках (дому не более года).





Чаще обычного квартиры покупали в Заводском, Октябрьском и Первомайском районах. Доля самого дорогого, Центрального района, в марте, напротив, сократилась.





«Хитом продаж» в минувшем марте стали самые бюджетные варианты — квартиры в панельных 9-этажках советской эпохи, а также хрущевки.





Мартовская структура спроса — это отражение той ситуации на рынке жилья, которая сложилась в начале года. Повышенный спрос на самые бюджетные квартиры указывает на высокий уровень цен.





В то же время высокая доля 2-комнатных квартир — это отражение доступных кредитов. С большой долей вероятности в апреле мы увидим значительные изменения в структуре спроса — проданы будут те квартиры, где предлагались наиболее ощутимые скидки, пишет realt.by.





Средняя цена проданных квартир выросла за месяц на 0,6% и составила 1390 долларов за кв. метр.





Средняя цена за 1 кв. метр 1-комнатной квартиры составила 1514 долларов (+1,1% за месяц);





2-комнатной – 1355 долларов (+1,4%); 3-комнатной квартиры – 1251 доллар (-0,7%); 4-комнатной – 1226 долларов (+1,9%).