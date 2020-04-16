Лукашенко менее чем за сутки отменил послание к парламенту

Перенос на послания на более поздний срок пресс-служба белорусского правителя объяснила необходимостью доработать написанный для Лукашенко текст.





«В частности, Лукашенко решил подчеркнуть в своей речи недопустимость «огульной приватизации». Кроме того, во внешней политике он выступает против жестких мер во взаимоотношениях со своими партнерами», - сообщает пресс-службa Лукашенко.





На какой срок перенесено послание, пока неизвестно.