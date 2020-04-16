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Лукашенко менее чем за сутки отменил послание к парламенту

16.04.2020 13:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко в среду принял решение отменить запланированное на 16 апреля послание к парламенту. Депутатов об отмене спича уведомили в среду днем.

Перенос на послания на более поздний срок пресс-служба белорусского правителя объяснила необходимостью доработать написанный для Лукашенко текст.

«В частности, Лукашенко решил подчеркнуть в своей речи недопустимость «огульной приватизации». Кроме того, во внешней политике он выступает против жестких мер во взаимоотношениях со своими партнерами», - сообщает пресс-службa Лукашенко.

На какой срок перенесено послание, пока неизвестно.
 
 
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Лукашенко в среду принял решение отменить запланированное на 16 апреля послание к парламенту. Депутатов об отмене спича уведомили в среду днем.
 
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