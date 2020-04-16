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Лукашенко – о помиловании: Не должно быть снисхождения к закоренелым преступникам
16.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел проект закона об амнистии. Ее проводят в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. На этот раз круг претендентов на помилование расширили, сообщает «МИР 24».
«Ответственность за такую молодежь, которая покуривала и нюхала наркотики, лежит в том числе и на нас, взрослых. Не смогли уследить за этими подростками ни родители, ни педагоги. Но не должно быть снисхождения к закоренелым сбытчикам наркотиков, получавшим легкие деньги. Речь может идти лишь о помиловании людей, которые не представляют опасности для общества и государства», – подчеркнул Лукашенко.
Срок отбывания наказания сократят на год для несовершеннолетних распространителей наркотиков и осужденных за коррупцию. Отдельно глава государства обратил внимание и на подростков, которые впервые привлечены к уголовной ответственности. Рассматривается вопрос об их помиловании.
Рассчитывать на помилование, по предварительным данным, могут две тысячи человек. Более шести тысячам сократят срок отбывания наказания на год.
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Президент Беларуси рассмотрел проект закона об амнистии в преддверии 75-летия Победы.
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