Лукашенко – о помиловании: Не должно быть снисхождения к закоренелым преступникам

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел проект закона об амнистии. Ее проводят в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. На этот раз круг претендентов на помилование расширили, сообщает «МИР 24».

«Ответственность за такую молодежь, которая покуривала и нюхала наркотики, лежит в том числе и на нас, взрослых. Не смогли уследить за этими подростками ни родители, ни педагоги. Но не должно быть снисхождения к закоренелым сбытчикам наркотиков, получавшим легкие деньги. Речь может идти лишь о помиловании людей, которые не представляют опасности для общества и государства», – подчеркнул Лукашенко.

Срок отбывания наказания сократят на год для несовершеннолетних распространителей наркотиков и осужденных за коррупцию. Отдельно глава государства обратил внимание и на подростков, которые впервые привлечены к уголовной ответственности. Рассматривается вопрос об их помиловании.

Рассчитывать на помилование, по предварительным данным, могут две тысячи человек. Более шести тысячам сократят срок отбывания наказания на год.