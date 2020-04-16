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На торгах 16 апреля доллар подорожал впервые за две недели

16.04.2020 14:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Однако существенное укрепление белорусского рубля к валютной корзине продолжилось несмотря на рост доллара.

Значение корзины валют по итогам сегодняшних торгов упало сразу на 0,4%. Валютная корзина дешевеет непрерывно уже восьмой раз подряд. За это время белорусский рубль подорожал к ней на 3,2%, а с начала месяца на 2,69%.

Курс доллара вырос на 0,0081 BYN до 2,4587 BYN/USD и прервал серию из 11 последовательных снижений, после которой упал до минимума за 28 дней.

Напомним, что последний раз доллар дорожал на самых первых апрельских торгах. С начала месяца стоимость американской валюты обвалилась на 0,1269 BYN.

Кус евро упал на 0,0090 BYN до 2,6742 BYN/EUR и оказался на минимуме за 30 дней. С начала апреля стоимость евровалюты обвалилась на 0,1704 BYN.

Курс российского рубля обвалился ещё на 0,0287 BYN до 3,2922 BYN/100 RUB. Сотня российских рублей падает в цене уже пятые торги подряд. Сегодня её стоимость оказалась на минимуме за 15 дней.

Российский рубль — единственная валюта, которая подорожала к белорусскому рублю с начала месяца, но лишь на 0,0012 BYN.


Центробанк России

Снижение стоимости нефти ударило по российскому рублю на торгах в Москве. Банк России почти на рубль поднял официальный курс доллара на завтра до 74,7119 российских рублей. Официальный курс евро на завтра вырос на 61 копейку до 81,2791 российских рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Однако существенное укрепление белорусского рубля к валютной корзине продолжилось несмотря на рост доллара.
 
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