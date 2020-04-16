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На торгах 16 апреля доллар подорожал впервые за две недели
Источник материала: Партизан
Однако существенное укрепление белорусского рубля к валютной корзине продолжилось несмотря на рост доллара.
Значение корзины валют по итогам сегодняшних торгов упало сразу на 0,4%. Валютная корзина дешевеет непрерывно уже восьмой раз подряд. За это время белорусский рубль подорожал к ней на 3,2%, а с начала месяца на 2,69%.
Курс доллара вырос на 0,0081 BYN до 2,4587 BYN/USD и прервал серию из 11 последовательных снижений, после которой упал до минимума за 28 дней.
Напомним, что последний раз доллар дорожал на самых первых апрельских торгах. С начала месяца стоимость американской валюты обвалилась на 0,1269 BYN.
Кус евро упал на 0,0090 BYN до 2,6742 BYN/EUR и оказался на минимуме за 30 дней. С начала апреля стоимость евровалюты обвалилась на 0,1704 BYN.
Курс российского рубля обвалился ещё на 0,0287 BYN до 3,2922 BYN/100 RUB. Сотня российских рублей падает в цене уже пятые торги подряд. Сегодня её стоимость оказалась на минимуме за 15 дней.
Российский рубль — единственная валюта, которая подорожала к белорусскому рублю с начала месяца, но лишь на 0,0012 BYN.
Центробанк России
Снижение стоимости нефти ударило по российскому рублю на торгах в Москве. Банк России почти на рубль поднял официальный курс доллара на завтра до 74,7119 российских рублей. Официальный курс евро на завтра вырос на 61 копейку до 81,2791 российских рублей.
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Однако существенное укрепление белорусского рубля к валютной корзине продолжилось несмотря на рост доллара.
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