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Строительная компания в Бресте поддержала ветеранов труда продуктовыми наборами
16.04.2020 14:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Задача каждого - в сложной эпидемиологической ситуации помочь пожилым людям. Без внимания своих пенсионеров не оставляют отраслевые профсоюзы и предприятия.
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В Бресте крупнейшая строительная компания решила поддержать ветеранов труда продуктовыми наборами. В них - мясные изделия, сладости, книги. Всего 300 адресов. Отправят посылки и в города, где есть филиалы компании. А чтобы тепло и заботу ощутил каждый, даже специально испекли булочки. Горячую продукцию вместе с посылками доставили домой пенсионерам.
К марафону подключились и другие отраслевые профсоюзы. Кроме того, пожилым людям оказали материальную помощь на покупку средств индивидуальной защиты.
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Задача каждого - в сложной эпидемиологической ситуации помочь пожилым людям. Без внимания своих пенсионеров не оставляют отраслевые профсоюзы и предприятия. В...
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