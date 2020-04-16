Источник материала: Виртуальный Брест

Задача каждого - в сложной эпидемиологической ситуации помочь пожилым людям. Без внимания своих пенсионеров не оставляют отраслевые профсоюзы и предприятия.

Бресте поддержала ветеранов труда продуктовыми наборами" alt="Строительная компания в Бресте поддержала ветеранов труда продуктовыми наборами" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2020/04/1587036372146944.jpg" style="width: 750px; height: 484px;">



В Бресте крупнейшая строительная компания решила поддержать ветеранов труда продуктовыми наборами. В них - мясные изделия, сладости, книги. Всего 300 адресов. Отправят посылки и в города, где есть филиалы компании. А чтобы тепло и заботу ощутил каждый, даже специально испекли булочки. Горячую продукцию вместе с посылками доставили домой пенсионерам.

Сергей Сироч, председатель обкома профсоюзов Белорусского союза работников строительства и промстройматериалов: «Был организован фонд помощи, по состоянию на 1 апреля совместно с первичными профсоюзными организациями –141700 рублей. Сегодня организована акция первичной профсоюзной организации по поддержке ветеранов предприятия».

К марафону подключились и другие отраслевые профсоюзы. Кроме того, пожилым людям оказали материальную помощь на покупку средств индивидуальной защиты.