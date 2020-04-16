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Поддержка. Косметический кабинет «Эстетика» приглашает на процедуры

16.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Косметический кабинет «Эстетика» находится на втором этаже кафе «Колизей». Там работает Екатерина Сенченя, квалифицированный специалист-косметик с медицинским образованием. Она предлагает широкий спектр косметических услуг.

Поддержка. Косметический кабинет «Эстетика» приглашает на процедуры

Услуги косметического кабинета «Эстетика»

  • Уход за лицом по типу кожи: с альгинатной маской, коллагеновым листом, термоактивной маской, неинвазивная карбокситерапия, антивозрастные программы.
  • Массаж лица, шеи и зоны декольте: классические и авторские методики.
  • Чистка лица, пилинги, эффективное обновление и омоложение кожи.
  • «Банкетные» процедуры — «на выход», для особых случаев.
  • Депиляция сахарной пастой — шугаринг.
  • Прокол мочек ушей.
  • Консультации и подбор домашнего ухода.

Поддержка. Косметический кабинет «Эстетика» приглашает на процедуры

Все процедуры проводятся с использованием сертифицированной профессиональной косметики мировых брендов:

  • Anna Lotan (Израиль),
  • Magiray (Израиль),
  • Dermatim (Испания),
  • Phyris (Германия),
  • Maranta (Франция),
  • Leistern Pharmaceuficais (Германия — Россия);
  • CLARENA (Польша).

Поддержка. Косметический кабинет «Эстетика» приглашает на процедуры

В косметическом кабинете «Эстетика» вы можете приобрести подарочный сертификат на любую сумму или услугу. Его можно заказать по телефону: +375 44 728 97 23 (Viber).

Поддержка. Косметический кабинет «Эстетика» приглашает на процедуры

Адрес:

г. Слуцк, кафе «Колизей» (трасса Р-23, урочище Пупорево), 2-й этаж, помещение 1−36.

Контакты:

+375 447 28 97 23 (Viber, WathsApp, Telegram), Екатерина.

Соцсети:

Instagram — https://www.instagram.com/ekaterinasenchenia 

«ВКонтакте» — https://vk.com/club187972168 

Сенченя Е.В. КА6 778 389

Данная новость опубликована в рамках акции SlutskGorod по поддержке малого бизнеса. Подробности и условия можно узнать здесь.

 
Теги: Новости
 
 
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