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Поддержка. Косметический кабинет «Эстетика» приглашает на процедуры
16.04.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Косметический кабинет «Эстетика» находится на втором этаже кафе «Колизей». Там работает Екатерина Сенченя, квалифицированный специалист-косметик с медицинским образованием. Она предлагает широкий спектр косметических услуг.
Услуги косметического кабинета «Эстетика»
Все процедуры проводятся с использованием сертифицированной профессиональной косметики мировых брендов:
В косметическом кабинете «Эстетика» вы можете приобрести подарочный сертификат на любую сумму или услугу. Его можно заказать по телефону: +375 44 728 97 23 (Viber).
Адрес:
г. Слуцк, кафе «Колизей» (трасса Р-23, урочище Пупорево), 2-й этаж, помещение 1−36.
Контакты:
+375 447 28 97 23 (Viber, WathsApp, Telegram), Екатерина.
Соцсети:
Instagram —
«ВКонтакте» —
Сенченя Е.В. КА6 778 389
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Косметический кабинет «Эстетика» находится на втором этаже кафе «Колизей». Там работает Екатерина Сенченя, квалифицированный специалист-косметик с медицинским...
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