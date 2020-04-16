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В нашем районе родственница украла у пенсионера деньги
16.04.2020 15:06 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
У жителя Каменецкого района украли около 23 тысяч рублей — все его сбережения. В краже подозревают родственников потерпевшего, сообщает
Часть денег супруги потратили на покупку автомобиля, а остальное спрятали в тайнике внутри уличного туалета.
Следователи возбудили уголовное дело за кражу.
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У жителя Каменецкого района украли около 23 тысяч рублей — все его сбережения. В краже подозревают родственников потерпевшего, Сообщение В нашем районе...
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