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В нашем районе родственница украла у пенсионера деньги

16.04.2020 15:06 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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У жителя Каменецкого района украли около 23 тысяч рублей — все его сбережения. В краже подозревают родственников потерпевшего, сообщает МВД.
В феврале пенсионер снял вклад с депозитного счета и спрятал наличные в гараже. С тех пор он неоднократно проверял свой схрон. В один из дней недосчитался некоторой суммы. Об этом он сообщил дочери. Та приехала к отцу в сопровождении еще одной близкой родственницы и ее мужа. Они пересчитали деньги — и сумма сошлась. В тот же вечер супружеская пара вернулась в деревню к пенсионеру. Они взломали дверь в гараже, украли коробку с деньгами из сундука и уехали в Каменец.

Часть денег супруги потратили на покупку автомобиля, а остальное спрятали в тайнике внутри уличного туалета.

Следователи возбудили уголовное дело за кражу.
tut.by

В нашем районе родственница украла у пенсионера деньги

Author: Редактор сайта

В нашем районе родственница украла у пенсионера деньги

Редактор сайта

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У жителя Каменецкого района украли около 23 тысяч рублей — все его сбережения. В краже подозревают родственников потерпевшего, Сообщение В нашем районе...
 
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