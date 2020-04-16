Решение Смолевичского районного Совета депутатов от 18 марта 2020 года №104
На основании абзаца четвертого статьи 14 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 154-З «Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь» Смолевичский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
- Изменить границы деревни Подлипье Курганского сельсовета Смолевичского района, включив в ее черту земельные участки общей площадью 0,0323 га земель под застройкой.
- Смолевичскому районному исполнительному комитету принять меры по реализации настоящего решения.
- Настоящее решение подлежит обнародованию (опубликованию) в газете «Край Смалявiцкi».
- Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель М.М.Клюева